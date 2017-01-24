Irbis представил бюджетный 4-ядерный 5-дюймовый смартфон

Российский производитель компьютерной техники Irbis (принадлежит компании Treolan, ГК «Ланит») объявил о старте продаж бюджетного 5-дюймового смартфона Irbis SP21. Как сообщили CNews в Irbis, на полки федеральных ритейлеров устройство поступит к концу января. Стоимость новинки пока не называется.

Устройство работает под управлением Android 6.0, обладает 5-мегапиксельной камерой и двумя слотами для SIM-карт. Среди особенностей в Irbis также отметили емкую батарею, которая позволит оставаться на связи в течение длительного времени. Благодаря четырехъядерному процессору, на базе которого работает Irbis SP21, можно использовать смартфон для разных целей: в качестве автомобильного навигатора (имеется поддержка GPS), для просмотра фильмов, работы с офисными документами и разнообразными приложениями из Google Play.



Бюджетный 4-ядерный 5-дюймовый смартфон Irbis SP21

«Наша цель — дать пользователям смартфонов инструмент для повседневных задач за небольшую стоимость, который при этом не будет уступать по характеристикам аналогам мировых производителей, — заявил Андрей Никифоров, старший менеджер по продукции Irbis. — Например, для меня в смартфоне важно наличие трех вещей: емкая батарея, большой экран и “шустрый” процессор. Все это мы учли при сборке устройства, и надеемся, что оно будет отвечать требованиям среднестатистического пользователя».