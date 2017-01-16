BI Consult будет использовать в проектах новые возможности платформ QlikView и Qlik Sense

Петербургская консалтинговая компания BI Consult, специализирующаяся на консультационных услугах в области построения систем бизнес-анализа, объявила о расширении возможностей использования геоаналитики на платформах QlikView и Qlik Sense. Карты станут более детальными и информационно насыщенными, что позволит пользователям получать информацию в новых географических разрезах. В конечном итоге это приведет к росту рентабельности инвестиций, сообщили CNews в BI Consult.

«Всего лишь несколько лет назад применение геоаналитики было доступно далеко не всем: карты были дороги, их было сложно интегрировать в ИТ-системы, и BI — не исключение. К тому же, выгода от их использования в аналитике была не всегда понятна. Сейчас ситуация коренным образом изменилась, — рассказал Сергей Громов, генеральный директор компании BI Consult. — Рост проникновения инструментов бизнес-анализа и развитие технологий сделали геоаналитику одним из популярнейших инструментов для руководителей предприятий в различных отраслях — от ритейла до банков. Именно поэтому мы уделяем развитию этого направления все больше внимания и предлагаем нашим клиентам и партнерам все последние достижения в этой области».

По словам представителей компании, за последнее время рынок приложений для геоаналитики претерпел существенные изменения. Так, в начале января текущего года компания Qlik объявила о приобретении Idevio, поставщика географического программного обеспечения для поддержки принятия решений и планирования ресурсов. Планируется, что расширение IdevioMaps, которое включает в себя Idevio GeoAnalytics для QlikView и Qlik Sense, уже во второй половине 2017 г. будет ребрендировано в Qlik GeoAnalytics и интегрировано в Qlik Sense.

Компания GeoQlik, разработчик решений для геоаналитики, также в конце прошлого года объявила о планах по расширению и оптимизации продуктовой линейки. В рамках этой стратегии в декабре был представлен GeoQlik 2.0 для Qlik Sense 3.1, предлагающий новые возможности для пространственной детализации данных. BI Consult намерена использовать эти новые решения, а также разработки других компаний, в том числе компании Esri CIS, в партнерстве с которой уже был реализован ряд проектов.

С помощью геоаналитики руководство предприятий может более точно определять направления экспансии, оценивать эффективность бизнеса в отдельных населенных пунктах, регионах или районах города, учитывая в том числе и присутствие конкурентов и партнеров. На основе данных геоанализа можно формировать геотаргетированную рекламную кампанию и осуществлять информирование об открытии новых торговых точек и офисов, оптимизировать логистику и стратегию формирования продуктовой линейки или линейки сервисов. Все это приводит к сокращению расходов на продвижение и конкурентную борьбу и оптимизации бизнеса в целом, подчеркнули в BI Consult.

«Использование геоаналитики позволяет по-новому взглянуть на результаты и перспективы работы бизнеса. Например, можно оценить потенциал открытия торговой точки в определенной локации, найти зависимость выручки от близости к метро или отследить региональную специфику эффективности маркетинговых акций и многое другое. Для нашей большой страны геоанализ чрезвычайно важен и даже жизненно необходим: многие предприятия обладают территориально распределенной инфраструктурой, управление которой требует особого внимания. Мы рассчитываем, что новые решения, которые мы будем предлагать нашим клиентам, смогут сделать этот процесс более продуктивным», — заключил Сергей Громов.