Western Digital представила свой самый скоростной USB флэш-накопитель SanDisk

Корпорация Western Digital Corporation, специализирующаяся в области технологий и решений для хранения данных, представила свой самый скоростной на сегодняшний день USB флэш-накопитель — высокопроизводительный твердотельный накопитель SanDisk Extreme Pro USB 3.1 ёмкостью до 256 ГБ. Устройство выполнено в форм-факторе крохотного USB-диска и помещено в прочный алюминиевый корпус с выдвижным разъёмом. Новинка ориентирована, в первую очередь, на людей творческих профессий, энтузиастов и любителей технического прогресса, а также на всех тех, кто создаёт и обменивается большими объёмами данных, сообщили CNews в Western Digital.

Новое устройство обеспечивает скорость чтения до 420 МБ/с и скорость записи до 380 МБ/с. Высокая скорость работы позволяет записать на накопитель полнометражный фильм в формате 4K менее чем за 15 секунд, утверждают в компании. Благодаря интерфейсу USB 3.1 пользователи получают моментальный доступ к файлам и могут перемещать их с удобством, без необходимости использования кабеля.

«Сочетание производительности SSD-устройств и компактного USB форм-фактора обеспечивает высокую скорость работы и удобство, позволяя быстро и легко перемещать файлы, — заявил Свен Ратджен (Sven Rathjen), вице-президент по маркетингу в бизнес-подразделении клиентских решений корпорации Western Digital. — Благодаря увеличенной ёмкости и скорости работы наш твердотельный флэш-накопитель SanDisk Extreme Pro с интерфейсом USB 3.1 является самым мощным на сегодняшний день USB-накопителем SanDisk».



Новый твердотельный флэш-накопитель SanDisk Extreme Pro с интерфейсом USB 3.1

Твердотельный флэш-накопитель SanDisk Extreme Pro представлен моделями ёмкостью до 256 ГБ и предлагает потребителям достаточно пространства для хранения крупных файлов. Для дополнительной защиты файлов, вместе с накопителями поставляется программное обеспечение SanDisk SecureAccess, которое позволяет осуществлять 128-битное шифрование файлов и предусматривает их защиту с помощью пароля. На накопители распространяется ограниченная пожизненная гарантия.

Новая модель твердотельного флеш-накопителя SanDisk Extreme Pro ёмкостью 256 ГБ с интерфейсом USB 3.1 будет доступна в конце января на Amazon.com и в Best Buy по рекомендованной розничной цене $179,99.