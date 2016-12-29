Система Zecurion DLP включена в Реестр российского ПО

Минкомсвязи подписало приказ о включении DLP-системы Zecurion, российского разработчика решений по информационной безопасности, в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Как рассказали CNews в компании, решение было принято Экспертным советом по российскому ПО при Минкомсвязи России, членами которого являются представители ФАС России, Минфина, Совета Федерации ФС РФ, институтов развития и отраслевых ассоциаций. Включение в Реестр российского ПО системы Zecurion DLP является официальным подтверждением российского происхождения продукта.

Zecurion DLP включает в себя Zgate, Zlock и Zdiscovery, которые могут использоваться как в комплексе, так и по отдельности. Zgate анализирует сообщения, передаваемые по сетевым каналам, Zlock контролирует печать на принтерах и копирование документов на съёмные носители, Zdiscovery реализует поиск конфиденциальной информации на компьютерах пользователей и в хранилищах данных.

Помимо задачи внутреннего контроля, продукты Zecurion помогают решать не менее важную задачу — соблюдение требований отраслевых стандартов и законодательства.

«Наличие системы в Реестре на сегодняшний день является де-факто обязательной при работе с крупными организациями, причём не только государственными. Для нас включение Zecurion DLP важная и приятная новость под конец года, — сказал заместитель генерального директора Zecurion Александр Ковалёв. — Если говорить о продуктах по информационной безопасности, то наличие их в Реестре не только подтверждает их российское происхождение, но и безопасность использования этого ПО, что критически важно для этой категории продуктов».