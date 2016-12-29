Redmadrobot обновила мобильное приложение UTair

Компания Redmadrobot обновила мобильное приложение авиакомпании UTair. С его помощью можно сравнивать тарифы и покупать билеты, а также зарегистрироваться на рейc менее чем за минуту, сообщили CNews в Redmadrobot. Приложение UTair также обеспечивает возможность мобильной регистрации, сохранения посадочных талонов, обратной связи, а также доступ к расписанию рейсов и онлайн-табло. По информации компании, приложение теперь быстрее и стабильнее, а пользоваться им проще.

На главном экране отображаются все билеты и посадочные талоны пользователя. Перед вылетом здесь появляется информация о гейте и времени посадки.

В приложении реализован гибкий поиск (+/- 3 дня) для подбора рейса по оптимальной цене — выгодные тарифы выделяются цветом. Информация о дополнительных услугах, возврате и обмене билетов и начислении миль наглядно отображается таким образом, чтобы любые тарифы UTair было удобно сравнить по этим параметрам, рассказали в компании.

Для начала регистрации на рейc необходимо найти свою бронь по фамилии, номеру рейса и проездного документа. После этого пользователь переходит к выбору мест на динамической карте рассадки, изменить посадочное место можно на любом этапе регистрации до ее окончания. Электронный посадочный талон можно отправить из приложения на почту или распечатать в аэропорту с помощью QR-кода.

Приложение умеет запоминать данные, указанные при бронировании и регистрации, поэтому в последующие разы их не потребуется вводить заново.

В программе также реализована форма обратной связи, с помощью которой пользователь может связаться с UTair по любому вопросу.

Команда Redmadrobot и продуктовое подразделение UTair работали над приложением на протяжении трех месяцев. Оно доступно в App Store и Google Play для устройств с операционной системой iOS 9 и Android 4.2 или выше. Пассажирам, которые в числе первых установят обновление, при покупке билетов будут начисляться двойные мили. Кроме того, бонусные мили получат активные пользователи за конструктивные предложения и отзывы, направленные через форму обратной связи.

В будущем в приложении UTair появится личный кабинет пользователя, push-нотификации и возможность оплаты через Apple Pay.