МТС охватил сетью 4G все районы Магадана

МТС подвел итоги масштабного проекта по обеспечению жителей Магаданской области доступом к сети 4G. Как рассказали CNews в компании, с момента запуска сети «четвертого поколения» в коммерческую эксплуатацию количество базовых станций 4G в регионе выросло в десять раз, сеть LTE МТС действует во всех районах города.

В рамках программы развития сети мобильной передачи данных в 2016 г. МТС значительно расширила сеть в столице области - Магадане, обеспечив доступ к сети «четвертого поколения» для более чем 90 тысяч человек, установив базовые станции в центре города, а также в густонаселенных спальных районах, в близи популярных местах досуга и отдыха и рядом со всеми учебными заведениями города – школами и вузами.

«МТС запустила сеть LTE в Магаданской области в 2015 году, став первым оператором с 4G в регионе. Сейчас мы продолжаем развитие высокоскоростной сети в области, расширив емкость сети за счет перехода на ПВОЛС и установки новых базовых станций в разных районах города, тем самым предоставив нашим абонентам принципиально новые скорости мобильного интернета. И такой подход оправдал себя. С момента перехода на «оптику», в сентябре 2016 года, потребление абонентами МТС интернет-трафика LTE стремительно растет от месяца к месяцу, и уже сейчас составляет 20 процентов от общего объема потребления интернет-трафика в регионе. Видя такой спрос, в следующем году мы планируем продолжить развитие установкой дополнительных базовых станций на наиболее «генерящих» районах и улицах, также планируем расширить сеть, открыв доступ к технологии «четвертого поколения» для жителей пригорода», – сказала директор МТС в Магаданской области Ольга Рябченко.

В сентябре МТС совершила переход со спутникового на оптоволоконный канал связи на территории Магаданской области. Подключение созданной ранее оптической линии МТС к новому построенному по дну Охотского моря кабелю позволило полностью отказаться от спутникового канала связи не только в столице области – Магадане, но и в еще семи населенных пунктах - Ола, Дукча, Снежный, Уптар, Сокол, Стекольный, Палатка. В результате подключения у жителей восьми населённых пунктов появилась возможность пользоваться мобильным интернетом МТС на скорости до 42 Мбит/с.