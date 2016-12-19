Hawk House Integration представила новый релиз Amber CRM

«Хок Хаус Интегрэйшн» представила новый релиз системы Amber CRM 2.6, предназначенной для роста продаж и увеличения эффективности бизнеса. Как рассказали CNews в компании, в данном релизе разработчики сфокусировали внимание на повышении уровня удобства использования системы.

В Amber CRM 2.6 появился функционал оперативного оповещения сотрудников о созданных в системе событиях: создание новой сделки, задачи, согласование документов и прочее. У пользователя есть возможность настроить типы оповещений, которые он хочет получать. Добавлено редактирование записей в таблицах разделов без перехода в карточку объекта. Такая возможность позволяет существенно увеличить скорость редактирования записей. Появилась интеграция с популярным сервисом онлайн-консультанта TalkMе теперь входит в базовую поставку и уменьшает стоимость внедрения на 10 000 рублей. Все обращения из TalkMе автоматически попадают в раздел Лиды.

В Amber CRM 2.6 добавлен справочник адресов из реестра ФИАС. Для клиентов, использующих связку Amber CRM 2.6 и IP-телефонию, появилась возможность прослушивать разговоры с заказчиками непосредственно из системы, а также ряд удобных возможностей для совершения групповых операций: смены ответственного по выбранным контактам, лидам, контрагентам, экспорт отфильтрованных по любым параметрам контактов или организаций в целевую аудиторию маркетинговой рассылки, создание массовых задач.

Система поддерживает возможность копирования записей в разделах системы, что особенно актуально при постановке задач. Расширены возможности по настройкам дашбордов – раздела, где руководители и менеджеры видят критически важные для бизнеса показатели в разрезе графиков и диаграмм. Расширен функционал для работы с формулами, например, теперь заказчики могут самостоятельно задавать формулы для формирования номеров счетов и договоров. Появилась возможность прикреплять к системе самостоятельно разработанные отчеты и печатные формы документов. REST-API для быстрой интеграции AMBER со сторонними системами и сервисами.

Помимо этого, также выпущена английская версия Amber CRM 2.6.

«Хок Хаус Интегрэйшн» определила планы развития системы Amber CRM до конца февраля 2017 года. Среди ключевых доработок названо создание конструктора бизнес-процессов, разработка мобильной версии Amber CRM под Android, iOS, разработка встроенного SIP-клиента.