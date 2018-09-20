Новая цифра: как технологии меняют профессии и образование

Технологии проникают во все сферы жизни и меняют представление о будущем. Как «цифра» меняет рынок труда, к чему готовиться современным детям, какова роль школы в этой трансформации – об этом рассказал Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «Сколково».

CNews: Появляются новые специальности и трансформируются существующие профессии. Как учить сейчас школьников, чтобы он становились успешными профессионалами?

Андрей Шаронов: Желание бизнеса понятно: он стремится получить конкурентоспособных, ответственных, умеющих учиться сотрудников. Многие из этих качеств закладываются еще в школе. При этом срок жизни профессии сокращается. Поэтому концепция, что можно взять первоклассника, начать готовить его к профессиональной жизни и гарантировать ему успех, неправильная. Любая профессия может исчезнуть или поменяться через 10-20 лет, когда этот первоклассник только-только начнет вступать в трудовую жизнь. По прогнозам экспертов, к 2030 году появятся около 186 новых профессий. В такой ситуации я бы скорее говорил о навыках, которые позволят сегодняшним школьникам получать профессии.

Мне нравится концепция «4К» – это компетенции, которые должны получать современные люди, прежде всего школьники. Первое «К» – коммуникативность или умение выстраивать отношения, доносить свою идею, убеждать людей в том, что вы хотите сделать, быть понятным для них. Второе «К» – кооперативность. Навык выстраивать сотрудничество в разных группах и коллективах, вне зависимости от возраста, гендерной, религиозной или национальной принадлежности и так далее. Третье – креативность. Это умение создать что-то новое. Четвертое – критическое мышление. Способность усомниться в том, в чем никто не сомневался, попытаться поискать альтернативы, пересмотреть свои убеждения. Эти качества, на мой взгляд, очень важны. Они создают фундамент, чтобы дети легче осваивали и меняли профессии.

CNews: Насколько цифровые приемы и методы влияют на развитие этих навыков?

Андрей Шаронов: На этот вопрос сложно ответить однозначно. С одной стороны, нельзя искусственно ограничивать общение людей в сети. Чем дальше, тем его будет больше и в более разнообразных формах. Но, с другой стороны, молодые люди, которые «живут» в сети, утрачивают навыки прямого общения, теряют определенный социальный капитал, который не менее важен, чем здоровье, интеллект и знания. Конечно, роль коммуникации через сети будет увеличиваться, но я не думаю, что потребность в офлайн общении исчезнет. И как раз такой коммуникации надо учить.

CNews: А как технологии влияют на изменение профессий и бизнес-процессов?

Андрей Шаронов: Ошибочно сводить дигитализацию к оцифровыванию традиционных бизнес-процессов. Вероятно, это самый первый шаг, но главная идея применения цифровых технологий – получать принципиально новые возможности за рамками существующих, привычных технологических процессов. Дигитализация - это способ уйти в смежные или даже отдельные новые сферы деятельности и открыть там «голубой океан».

Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «Сколково»

Например, вы не просто оцифровываете текст и видите его в электронном формате. Благодаря дигитализации у вас появляются возможности анализа текста или использовать технологии, с помощью которых вы можете разными способами доносить смысл этого текста до потребителей. Важно понимать, как с помощью цифры мы качественно меняем старые технологии. Кроме того, благодаря цифровым технологиям внутренние инструменты и процессы могут превращаться в инновационные рыночные продукты, которые компания может начинать продавать на рынке даже своим конкурентам.

CNews: Насколько сегодня, на ваш взгляд, новые технологии влияют на процесс образования?

Андрей Шаронов: Безусловно, влияют. И очень важно для школьников и для таких образовательных проектов, как МЭШ («Московская электронная школа» - прим. ред.). Мы не просто оцифровываем традиционные элементы процесса обучения, но у нас появляется огромное количество новых продуктов, в которые мы раньше не верили. Например, контроль и анализ движения ребенка в стенах школы: когда пришел и ушел, на что тратил время, что ел. Интересная задумка, которую предстоит реализовать – это контроль внимания. Мы можем говорить по-прежнему, что учитель 45 минут распинался перед учениками, но остается непонятным, как долго в самом деле его слушали ученики, насколько внимательно усвоили информацию. Вот один учитель, вот – другой. Почему в одном случае было гораздо больше внимания, чем в другом? Это тоже некая новая услуга, которая должна входить в пакет цифровой школы.

CNews: Сегодня все чаще говорят о федеральной программе «Цифровая школа» на уровне всей России. Каковы ее перспективы?

Андрей Шаронов: Совершенно очевидно, что разница в уровне обучения в отдельно взятом городе, в той же Москве, и в российских городах и регионах существенная. Взять и тотчас скомандовать всей стране: «С левой, шагом марш в цифровую школу!», конечно, не получится. Мы должны принимать во внимание уровень готовности региона, города и конкретной школы. Но вместе с тем, как показывает практика, всегда должны быть лидеры, которые подают пример, совершают ошибки и набивают шишки на первом этапе и облегчают путь своим последователям. В этом смысле те процессы, которые запущены в Москве, могут нам много рассказать про плюсы и минусы разных механизмов цифровой школы.