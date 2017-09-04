Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2017 г.

Основные изменения в федеральном законодательстве связаны с началом использования единого номера 112 для вызова экстренных служб на территории Коми и Тульской области, а также заново утвержденным планом информатизации Роспечати. На региональном уровне изменились сроки оказания госуслуги по признанию пострадавшими граждан, чьи денежные средства были привлечены для строительства многоквартирных домов.

Федеральное законодательство

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 1 августа 2017 г. N 399 «Об использовании единого номера 112 на территории Республики Коми в целях обеспечения вызова экстренных оперативных служб пользователями услугами связи»

С 15 сентября 2017 г. на территории Республики Коми начинается использование единого номера 112 для вызова экстренных оперативных служб. Операторам связи поручено обеспечить с указанной даты бесплатный вызов служб через единый номер 112 и через трехзначные номера: 101, 102, 103, 104. С обычных стационарных телефонов до экстренных служб также можно дозвониться по двузначным номерам: 01, 02, 03, 04.

Приказ Министерства связи и массовых коммуникаций РФ от 1 августа 2017 г. N 398 «Об использовании единого номера 112 на территории Тульской области в целях обеспечения вызова экстренных оперативных служб пользователями услугами связи»

С 15 сентября 2017 г. на территории Тульской области начинается использование единого номера 112 для вызова экстренных оперативных служб. Операторам связи поручено обеспечить с указанной даты бесплатный вызов служб через единый номер 112 и через трехзначные номера: 101, 102, 103, 104. С обычных стационарных телефонов до экстренных служб также можно дозвониться по двузначным номерам: 01, 02, 03, 04.

Приказ Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям от 1 августа 2017 г. N 264 «Об утверждении Плана информатизации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг.»

Заново утвержден план информатизации Роспечати на 2017-2019 гг. Как и раньше, предусмотрены мероприятия по эксплуатации, развитию, созданию информсистем и оборудования. Увеличены объемы финансирования.



Региональное законодательство



Постановление Правительства Москвы от 1 августа 2017 г. N 498-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Москвы от 3 ноября 2015 г. N 713-ПП»



Скорректирован порядок предоставления госуслуги «Признание гражданина, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, пострадавшим, включение такого гражданина в реестр, внесение изменений в реестр, а также исключение гражданина из реестра».

Уточняются сроки предоставления госуслуги. Так, теперь срок при подаче заявления о включении данных о гражданине в реестр не должен превышать 19 рабочих дней (было 20 дней); при подаче заявления о внесении изменений в сведения о пострадавшем гражданине – 10 рабочих дней (вместо 5 рабочих дней). Срок предоставления госуслуги при подаче заявления об исключении из реестра составляет 19 рабочих дней.



Дополнен перечень оснований для отказа в предоставлении госуслуги. Теперь заявителю также может быть отказано в случаях вступления в законную силу судебного акта об удовлетворении требований в рамках рассмотрения дела о банкротстве застройщика; расторжения договора участия в долевом строительстве; отсутствия данных о заявителе в реестре (при подаче заявления о внесении изменений в реестр).

Изменен срок регистрации заявления и иных документов, теперь он составляет 15 минут (было – 20 минут). Введен раздел, устанавливающий требования к помещениям, в которых предоставляется госуслуга.

Постановление Администрации Миасского городского округа Челябинской области от 1 августа 2017 г. N 3842 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выплата единовременного социального пособия гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации на территории Миасского городского округа»

Граждане РФ, находящиеся в трудной жизненной ситуации и зарегистрированные по месту жительства (пребывания) на территории Миасского городского округа, для получения выплаты обращаются в Управление социальной защиты населения или МФЦ МГО.

Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, в том числе, с учетом необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, не может превышать 30 календарных дней.



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