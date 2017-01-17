Ай-Теко: Диски с вращающимися шпинделями исчерпали свои возможности

Несмотря на некоторый спад российского рынка систем хранения данных (СХД), та его часть, которая связана с флэш-технологиями, сохраняет достаточно интенсивные темпы развития. О новых технологических трендах и разработках в этой сфере CNews рассказал главный специалист департамента вычислительных комплексов компании «Ай-Теко» Сергей Ким.

CNews: Расскажите, пожалуйста, об основных трендах в области разработки систем хранения данных, которые наблюдаются в последнее время.

Сергей Ким: В периоды различных кризисов и сложных финансовых ситуациях бюджеты на ИТ-инфраструктуру часто сокращаются. Но СХД — это та вещь, которая всегда нужна. Объемы данных растут, их никуда не деть, надо приобретать новые решения для их хранения и обработки. Один из трендов — переход на флэш. Раньше мы все использовали диски с вращающимися шпинделями, но на сегодняшний день они уже исчерпали свои возможности. Актуальными стали флэш-накопители. Почему? Сделать диск с еще более быстрым шпинделем, чем сейчас, уже технически невозможно. А в сфере разработки флэш-систем идет активное развитие, налицо большой прогресс. Он выражается и в объемах памяти, и в скоростях и, самое главное, в цене. Если вчера такие системы были очень дорогими, то сейчас они составляют альтернативу традиционным СХД. Даже тем, у кого нет необходимости переходить на SSD, эта технология интересна. Она перспективна, за ней будущее.

Популярны и программно-ориентированные системы хранения данных. Если мы говорим о компании NetApp, то она всегда была c программно-ориентированной направленностью. Основные преимущества решений NetApp — программные. И именно такие разработки обеспечивают системы NetApp богатыми функциональными возможностями.

CNews: Вспомните, как началось сотрудничество «Ай-Теко» и NetApp.

Сергей Ким: Мы сотрудничаем с NetApp с 2005 года, практически с момента появления вендора в России. Спустя некоторое время после получения компанией «Ай-Теко» партнерского статуса были осуществлены первые серьезные поставки решений NetApp в страну. Одна из них — в крупный банк. Мы предоставили высокотехнологичное решение, которое было не просто лучшим из возможных на тот момент, а единственным, полностью решавшим поставленные заказчиком задачи. Нам понравился этот результат, а NetApp заслужила славу вендора, который может достигать весьма непростых технических целей. Сегодня у нашей компании наивысший статус NetApp Star Partner.

Сергей Ким: Объемы данных растут, их никуда не деть, надо приобретать новые решения для их хранения и обработки.

CNews: Какие продукты NetApp наиболее популярны среди российских пользователей?

Сергей Ким: У NetApp есть несколько разных продуктовых линеек, но основная из них — это FAS. У нее есть разные модификации, например, all-flash, но главная козырная карта — именно архитектура FAS-направления. Интересны клиентам и новые модели, недавно вышедшие на рынок. Все их хотят посмотреть, пощупать руками, понять, как те или иные модели поведут себя в реальной работе. Самые популярные из них — FAS8200 и А300.

CNews: А если говорить о программном обеспечении?

Сергей Ким: Тут сложилась интересная ситуация. Так случилось, что NetApp развивала две версии операционных систем: старую Data ONTAP 7-mode и новую ОС Clustered Data ONTAP. Последняя на сегодня версия этой системы называется просто ONTAP 9.

CNews: Что дает новая операционная система?

Сергей Ким: Во-первых, возможность объединить до 24 контроллеров в одной системе. Во-вторых, возможность управлять этими контроллерами из одной точки входа, как единой системой. В старой ОС несколькими контроллерами пришлось бы управлять порознь.

Несмотря на то, что предыдущая операционная система обеспечивала непрерывную работу, случались редкие моменты, когда ОС требовалось приостановить и/или перезагрузить, например, при замене старой модели СХД на новую. В новой кластерной операционной системе со множеством дополнительных функциональных возможностей этого уже нет: она может «жить вечно», развиваясь и обновляясь без остановки сервисов.

Понятно, что период, когда новые модели оборудования будут поддерживаться обеими операционными системами, когда-нибудь закончится. Уже сейчас есть решения, которые могут работать только с ONTAP 9. Скоро не будет ни функциональных, ни исправляющих обновлений на 7-mode. Соответственно, поддержка тоже не вечна, и заказчикам, которые до сих пор работают на старой версии операционной системы 7-mode, настоятельно рекомендуется перейти на кластерную операционную систему последней версии ONTAP 9.

CNews: Как клиенты воспринимают новую систему и необходимость перехода на нее?

Сергей Ким: Хотя в кластерной системе мы видим только преимущества, все еще довольно много заказчиков, не перешедших со старой версии операционной системы 7-mode на Clustered Data ONTAP. У кого-то просто пока «руки не дошли», а кто-то и опасается перехода на новую ОС. Наша миссия — доводить до заказчиков информацию о преимуществах новой операционной системы, способах и методах перехода на нее. Мы поясняем, как осуществляется этот переход, какую схему лучше выбрать в каждом конкретном случае; объясняем, что в этом нет ничего страшного и сложного. Ну, и, конечно, команда «Ай-Теко» как партнер, авторизованный компанией NetApp на оказание услуг по переходу на новую OC, помогает заказчикам собственными силами и оборудованием.

Кроме того, чтобы максимально облегчить переход на новую ОС, компания NetApp создала сервис Transition. В него входят разработка инструкции и рекомендации по методологии лучших практик, а также набор инструментов для облегчения миграции с 7-mode на cluster mode. В этом сервисе есть все инструменты для анализа инфраструктуры клиента, формирующие рекомендации по возможности миграции конкретного заказчика.

CNews: Какие способы перехода на ONTAP 9 предлагает вендор?

Сергей Ким: В сервисе Transition есть два основных вида миграции на кластерную операционную систему. Первый способ — Copy-Based Transition, когда переезд осуществляется с одной СХД с установленной 7-mode на другую, c ONTAP 9. Это понятный и даже изъезженный вариант. Единственное, для такой миграции понадобится полноценная вторая система хранения данных.

Второй вариант появился относительно недавно. Это миграция на кластерную систему Copy-Free Transition, не предполагающая копирования данных. У этого метода есть существенное преимущество: не требуется дополнительной полноценной СХД и дополнительных дисковых полок — нужны только дополнительные контроллеры. Этот способ подходит тем заказчикам, которые готовы на непродолжительное время остановить сервисы, но не могут выделить много времени на процесс копирования данных.