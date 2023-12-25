В 2023 г. финансирование национальной программы «Цифровая экономика» сократилось на 29% по сравнению с 2022 г. В 2024 г. оно может снизиться еще на 8%. В Минцифры уверены, что основные показатели программы будут достигнуты. Снижение финансирования заставит более рационально подходить к расходованию средств и отказаться от создания ведомственных информационных систем в пользу национальных цифровых платформ. Все необходимое для этого есть на госплатформе «Гостех». Со временем вокруг нее появится комьюнити разработчиков, и «Гостех» превратится в GitHub, который позволяет переиспользовать ранее созданное. В 2025 г. на смену «Цифровой экономике» придет «Экономика данных».