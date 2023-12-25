«Гостех» превратится в GitHub для российских разработчиков

В 2023 г. финансирование национальной программы «Цифровая экономика» сократилось на 29% по сравнению с 2022 г. В 2024 г. оно может снизиться еще на 8%. В Минцифры уверены, что основные показатели программы будут достигнуты. Снижение финансирования заставит более рационально подходить к расходованию средств и отказаться от создания ведомственных информационных систем в пользу национальных цифровых платформ. Все необходимое для этого есть на госплатформе «Гостех». Со временем вокруг нее появится комьюнити разработчиков, и «Гостех» превратится в GitHub, который позволяет переиспользовать ранее созданное. В 2025 г. на смену «Цифровой экономике» придет «Экономика данных».

Читать полностью

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики рынка цифровизации госсектора

№ 2022 № 2021 Название компании Выручка в госсекторе в 2022 г., ₽ тыс, с НДС Выручка в госсекторе в 2021 г., ₽ тыс, с НДС Рост 2022/2021, %
1 1 Ростелеком (цифровые сервисы) 122 064 000 88 400 000 38,1%
2 6 Лига Цифровой Экономики 15 015 036 6 367 078 135,8%
3 9 БФТ-Холдинг 10 634 986 4 784 005 122,3%
4 2 Softline 10 012 000 н/д н/д
5 МаксимаТелеком 8 624 830 7 018 152 22,9%

CNews Analytics, 2023

Перейти к полному рейтингу


Крупные ИТ-компании скрывают выручку от проектов в госсекторе

Бюджеты на цифровизацию федеральных и региональных органов власти сокращаются. Суммарная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ в госсектор в 2022 г. по сравнению с 2021 г. выросла на 12%. Госведомства по большей части только готовятся к запуску проектов цифровой трансформации на базе российских решений — их старт ожидается в ближайшие три года. В фокусе — импортозамещение, информационная безопасность.

Читать полностью

Станислав Логинов
Департамента информатизации Тюменской области

Станислав Логинов, департамент информатизации Тюменской области: Мы первыми реализовали двустороннюю интеграцию СЭД с платформой обратной связи

Правительство Тюменской области использует продукты компании Directum уже 14 лет. В 2022 г. орган власти внедрил импортонезависимую систему управления документами и процессами Directum RX. Каких результатов удалось достичь после запуска ПО? Об этом, а также о первом опыте двусторонней интеграции системы с платформой обратной связи, — в интервью директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова.

Читать полностью

По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу review@cnews.ru или по телефону +7 (495) 500-00-36.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.