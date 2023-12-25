Цифровизация госсектора 2023
Главными трендами 2022-2023 гг. на рынке ИТ-в госсекторе, как, впрочем, и на всем российском ИТ-рынке, являются импортозамещение и повышение информационной безопасности. Готовых отечественных аналогов для многих западных продуктов нет — они создаются на заказ. Государство предлагает делать это на платформе «Гостех» — для этого там созданы необходимые инструменты разработки. Число сервисов на платформе растет. Однако для достижения настоящей технологической независимости и появления решений, востребованных не только в России, но и на мировом рынке, разработчикам нужна государственная поддержка.
22.12.2023
«Гостех» превратится в GitHub для российских разработчиков
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В 2023 г. финансирование национальной программы «Цифровая экономика» сократилось на 29% по сравнению с 2022 г. В 2024 г. оно может снизиться еще на 8%. В Минцифры уверены, что основные показатели программы будут достигнуты. Снижение финансирования заставит более рационально подходить к расходованию средств и отказаться от создания ведомственных информационных систем в пользу национальных цифровых платформ. Все необходимое для этого есть на госплатформе «Гостех». Со временем вокруг нее появится комьюнити разработчиков, и «Гостех» превратится в GitHub, который позволяет переиспользовать ранее созданное. В 2025 г. на смену «Цифровой экономике» придет «Экономика данных».
В 2023 г. финансирование национальной программы «Цифровая экономика» сократилось на 29% по сравнению с 2022 г. В 2024 г. оно может снизиться еще на 8%. В Минцифры уверены, что основные показатели программы будут достигнуты. Снижение финансирования заставит более рационально подходить к расходованию средств и отказаться от создания ведомственных информационных систем в пользу национальных цифровых платформ. Все необходимое для этого есть на госплатформе «Гостех». Со временем вокруг нее появится комьюнити разработчиков, и «Гостех» превратится в GitHub, который позволяет переиспользовать ранее созданное. В 2025 г. на смену «Цифровой экономике» придет «Экономика данных».
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики рынка цифровизации госсектора
|№ 2022
|№ 2021
|Название компании
|Выручка в госсекторе в 2022 г., ₽ тыс, с НДС
|Выручка в госсекторе в 2021 г., ₽ тыс, с НДС
|Рост 2022/2021, %
|1
|1
|Ростелеком (цифровые сервисы)
|122 064 000
|88 400 000
|38,1%
|2
|6
|Лига Цифровой Экономики
|15 015 036
|6 367 078
|135,8%
|3
|9
|БФТ-Холдинг
|10 634 986
|4 784 005
|122,3%
|4
|2
|Softline
|10 012 000
|н/д
|н/д
|5
|—
|МаксимаТелеком
|8 624 830
|7 018 152
|22,9%
CNews Analytics, 2023
Крупные ИТ-компании скрывают выручку от проектов в госсекторе
Читать полностью Бюджеты на цифровизацию федеральных и региональных органов власти сокращаются. Суммарная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ в госсектор в 2022 г. по сравнению с 2021 г. выросла на 12%. Госведомства по большей части только готовятся к запуску проектов цифровой трансформации на базе российских решений — их старт ожидается в ближайшие три года. В фокусе — импортозамещение, информационная безопасность.
Бюджеты на цифровизацию федеральных и региональных органов власти сокращаются. Суммарная выручка участников рейтинга крупнейших поставщиков ИТ в госсектор в 2022 г. по сравнению с 2021 г. выросла на 12%. Госведомства по большей части только готовятся к запуску проектов цифровой трансформации на базе российских решений — их старт ожидается в ближайшие три года. В фокусе — импортозамещение, информационная безопасность.
Станислав Логинов, департамент информатизации Тюменской области: Мы первыми реализовали двустороннюю интеграцию СЭД с платформой обратной связи
Читать полностью Правительство Тюменской области использует продукты компании Directum уже 14 лет. В 2022 г. орган власти внедрил импортонезависимую систему управления документами и процессами Directum RX. Каких результатов удалось достичь после запуска ПО? Об этом, а также о первом опыте двусторонней интеграции системы с платформой обратной связи, — в интервью директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова.
Правительство Тюменской области использует продукты компании Directum уже 14 лет. В 2022 г. орган власти внедрил импортонезависимую систему управления документами и процессами Directum RX. Каких результатов удалось достичь после запуска ПО? Об этом, а также о первом опыте двусторонней интеграции системы с платформой обратной связи, — в интервью директора департамента информатизации Тюменской области Станислава Логинова.
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