Рынок BPM
Российский рынок BPM в 2023 г. вырос на 15-20%. Ожидается, что в 2024 г. темпы его роста останутся примерно на том же уровне. Заказчики стали больше присматриваться к процессному подходу в управлении, и функции, которые раньше выполнялись в отдельных системах, таких как СЭД, ITSM, теперь реализуют на BPMS. Российские BPM-системы предоставляют заказчикам удобство и функциональность, зачастую превосходящие иностранные. Однако их разработчикам еще предстоит работать над надежностью и производительностью. В ближайшие годы возможно усиление позиций лидеров рынка за счет ухода или поглощения более мелких компаний, а также выход на рынок технологических компаний с собственными продуктами.
29.02.2024
Российский рынок BPM ждет волна слияний и поглощений
Читать полностью
Мировой рынок BPM растет на 14,3% в год в долларах. Российский — на 20% в год в рублях. Российские заказчики завершили этап поиска новых решений, провели ИТ-аудиты, определились с выбором систем и начали пилотные внедрения. Интерес к BPMS подогревает не только волна импортозамещения, но и смена парадигмы управления бизнес-процессами. Отечественные разработчики предлагают функциональные, современные решения. Однако они не всегда отвечают требованиям по надежности и производительности.
Мировой рынок BPM растет на 14,3% в год в долларах. Российский — на 20% в год в рублях. Российские заказчики завершили этап поиска новых решений, провели ИТ-аудиты, определились с выбором систем и начали пилотные внедрения. Интерес к BPMS подогревает не только волна импортозамещения, но и смена парадигмы управления бизнес-процессами. Отечественные разработчики предлагают функциональные, современные решения. Однако они не всегда отвечают требованиям по надежности и производительности.
CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка BPMS
|№ 2022
|№ 2021
|Название компании
|Выручка от BPM-направления в 2022 г., ₽ млн с НДС
|Выручка от BPM-направления в 2021 г., ₽ млн с НДС
|Рост выручки 2022/2021, %
|1
|—
|Ланит
|2 732,6
|н/д
|—
|2
|2
|Digital Design (1)
|1 352,829
|1 110,751
|21,8%
|3
|—
|Directum
|1 250
|937
|33,4%
|4
|5
|БизнесАвтоматика
|1 230,7
|960
|28,2%
|5
|—
|IT-One
|911,214
|н/д
|—
CNews Analytics, 2024
Заказчики BPMS могут выбирать из 380 российских продуктов
Читать полностью Число участников рейтинга поставщиков BPM в 2022 г. выросло на 40%. Суммарная выручка топ-10 увеличилась на 22%. Практически все участники рейтинга предлагают готовые собственные BPM-решения или занимаются заказной разработкой. В реестре российского ПО уже 380 продуктов для управления бизнес-процессами и 287 заявлений на регистрацию. Перед заказчиками решений у российских разработчиков стоит непростая задача — как выбрать перспективное решение от надежного вендора.
Число участников рейтинга поставщиков BPM в 2022 г. выросло на 40%. Суммарная выручка топ-10 увеличилась на 22%. Практически все участники рейтинга предлагают готовые собственные BPM-решения или занимаются заказной разработкой. В реестре российского ПО уже 380 продуктов для управления бизнес-процессами и 287 заявлений на регистрацию. Перед заказчиками решений у российских разработчиков стоит непростая задача — как выбрать перспективное решение от надежного вендора.
Анатолий Белайчук, Comindware: Внедрение BPMS показывает бизнесу, что автоматизация лучше регламентации
Читать полностью Каковы причины популярности ВРМS у современного бизнеса, как выглядит ситуация с импортозамещением в этом сегменте, и какие особенности внедрения таких решений существуют сегодня. На эти и другие вопросы в беседе с CNews ответил Анатолий Белайчук, BPM-евангелист Comindware.
Каковы причины популярности ВРМS у современного бизнеса, как выглядит ситуация с импортозамещением в этом сегменте, и какие особенности внедрения таких решений существуют сегодня. На эти и другие вопросы в беседе с CNews ответил Анатолий Белайчук, BPM-евангелист Comindware.
Как цифровизовать сложные бизнес-процессы?
Читать полностью Длительные кросс-функциональные бизнес-процессы с комплексной многоэтапной логикой вызывают смятение, когда дело доходит до их цифровизации. Непонятно, с какой стороны к ним подступиться, чтобы учесть все значимые детали и обойти возможные препятствия. В статье Comindware поделится знаниями, наработанными за более чем 10 лет реализации проектов цифровизации, как избежать подводных камней при автоматизации сложных процессов.
Длительные кросс-функциональные бизнес-процессы с комплексной многоэтапной логикой вызывают смятение, когда дело доходит до их цифровизации. Непонятно, с какой стороны к ним подступиться, чтобы учесть все значимые детали и обойти возможные препятствия. В статье Comindware поделится знаниями, наработанными за более чем 10 лет реализации проектов цифровизации, как избежать подводных камней при автоматизации сложных процессов.
По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу
review@cnews.ru или по телефону +7 (495) 500-00-36.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.