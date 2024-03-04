Российский рынок BPM в 2023 г. вырос на 15-20%. Ожидается, что в 2024 г. темпы его роста останутся примерно на том же уровне. Заказчики стали больше присматриваться к процессному подходу в управлении, и функции, которые раньше выполнялись в отдельных системах, таких как СЭД, ITSM, теперь реализуют на BPMS. Российские BPM-системы предоставляют заказчикам удобство и функциональность, зачастую превосходящие иностранные. Однако их разработчикам еще предстоит работать над надежностью и производительностью. В ближайшие годы возможно усиление позиций лидеров рынка за счет ухода или поглощения более мелких компаний, а также выход на рынок технологических компаний с собственными продуктами.

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