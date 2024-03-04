Российский рынок BPM ждет волна слияний и поглощений

Мировой рынок BPM растет на 14,3% в год в долларах. Российский — на 20% в год в рублях. Российские заказчики завершили этап поиска новых решений, провели ИТ-аудиты, определились с выбором систем и начали пилотные внедрения. Интерес к BPMS подогревает не только волна импортозамещения, но и смена парадигмы управления бизнес-процессами. Отечественные разработчики предлагают функциональные, современные решения. Однако они не всегда отвечают требованиям по надежности и производительности.

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CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка BPMS

№ 2022 № 2021 Название компании Выручка от BPM-направления в 2022 г., ₽ млн с НДС Выручка от BPM-направления в 2021 г., ₽ млн с НДС Рост выручки 2022/2021, %
1 Ланит 2 732,6 н/д
2 2 Digital Design (1) 1 352,829 1 110,751 21,8%
3 Directum 1 250 937 33,4%
4 5 БизнесАвтоматика 1 230,7 960 28,2%
5 IT-One 911,214 н/д

CNews Analytics, 2024

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Заказчики BPMS могут выбирать из 380 российских продуктов

Число участников рейтинга поставщиков BPM в 2022 г. выросло на 40%. Суммарная выручка топ-10 увеличилась на 22%. Практически все участники рейтинга предлагают готовые собственные BPM-решения или занимаются заказной разработкой. В реестре российского ПО уже 380 продуктов для управления бизнес-процессами и 287 заявлений на регистрацию. Перед заказчиками решений у российских разработчиков стоит непростая задача — как выбрать перспективное решение от надежного вендора. 

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Анатолий Белайчук
Comindware

Анатолий Белайчук, Comindware: Внедрение BPMS показывает бизнесу, что автоматизация лучше регламентации

Каковы причины популярности ВРМS у современного бизнеса, как выглядит ситуация с импортозамещением в этом сегменте, и какие особенности внедрения таких решений существуют сегодня. На эти и другие вопросы в беседе с CNews ответил Анатолий Белайчук, BPM-евангелист Comindware.

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Как цифровизовать сложные бизнес-процессы?

Длительные кросс-функциональные бизнес-процессы с комплексной многоэтапной логикой вызывают смятение, когда дело доходит до их цифровизации. Непонятно, с какой стороны к ним подступиться, чтобы учесть все значимые детали и обойти возможные препятствия. В статье Comindware поделится знаниями, наработанными за более чем 10 лет реализации проектов цифровизации, как избежать подводных камней при автоматизации сложных процессов.

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