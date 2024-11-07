Кадровый электронный документооборот 2024
Решения КЭДО становятся все более распространенным цифровым инструментом в различных компаниях. Однако, по мнению игроков рынка, на сегодняшний день лишь незначительная часть российских предприятий, от 10 до 15%, активно пользуются таким сервисом. При этом просто внедрить КЭДО недостаточно. Чтобы максимально автоматизировать бизнес-процессы, эти решения необходимо интегрировать с другими сервисами, чтобы получить единую экосистему, работающую по принципу одного окна.
Опрошенные CNews эксперты полагают, что именно в этом состоит ключевая сложность при миграции на отечественные продукты. Но наличие тех или иных препятствий не тормозит развитие рынка КЭДО. В России множество успешных кейсов. Более того, отечественные разработчики сосредоточены не только на рынке РФ, но и успешно находят заказчиков на территории дружественных стран.
07.11.2024
Внедрение КЭДО может стать обязательным для российских компаний
Государство принимает различные законы и проводит эксперименты, чтобы подтолкнуть компании к внедрению решений кадрового электронного документооборота (КЭДО). Современные российские разработки представляют собой комплексные системы, которые не только хранят или же сортируют документы. По прогнозам опрошенных CNews экспертов, будущее КЭДО — интеграция с другими сервисами, что позволит свести все взаимодействие сотрудников к режиму единого окна.Читать полностью
CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка КЭДО
|№2023
|№2022
|Название компании
|Выручка от продажи решений КЭДО и сопутствующих услуг в 2023 г., ₽млн. с НДС
|Выручка от продажи решений КЭДО и сопутствующих услуг в 2022 г., ₽млн. с НДС
|Рост выручки 2023/2022
|1
|—
|VK Tech
|857
|319
|168,65%
|2
|1
|Тензор
|724
|411
|76,16%
|3
|2
|HRlink(1)
|640
|351
|82,34%
|4
|3
|Docsvision
|177
|164
|7,93%
|5
|—
|1С-Корпоративные системы управления (КСУ)
|150
|50
|200,00%
Эксперты прогнозируют рост российского рынка КЭДО в 2025 г. в 2 раза
Российский рынок КЭДО продолжает активно расти. Если несколько лет назад драйвером была пандемия коронавируса и тренд на удаленную работу, то сегодня с помощью внедрения таких сервисов организации стараются снизить затраты на операционную деятельность, а также создать комфортные условия работы для сотрудников на фоне высокой конкуренции в борьбе за специалистов. По оценкам экспертов, опрошенных CNews, многие компании только планируют внедрение платформ для организации КЭДО. Это значит, что у рынка остается высокий потенциал к дальнейшему росту. Учитывая продолжительные дискуссии о том, что внедрение платформ для организации кадрового электронного документооборота может стать обязательным, впереди ожидается массовая волна внедрения таких сервисов.Читать полностью
5 трендов в кадровом электронном документообороте
Сегодня инструменты КЭДО позволяют компаниям, особенно тем, в которых количество сотрудников исчисляется сотнями, во многом отказаться от бумаги, экономить средства на операционной деятельности, защитить сведения от потери или же несанкционированного доступа, а также упростить рутинные действия. Чтобы выполнить эти задачи, разработчики при создании новых решений используют различные технологии и стараются интегрировать платформу во всю экосистему предприятия.Читать полностью
HR-цифровизация: почему одного КЭДО мало
Кадровый электронный документооборот уже давно не роскошь, а потребность. Большинство компаний просто не могут позволить себе отказаться от инструмента, который действительно сокращает издержки, помогает избавиться от рутины и делает HR-процессы более эффективными. При этом, говоря о КЭДО, представители разных организаций могут подразумевать совершенно не одно и то же. Вместе с Айратом Сибгатуллиным, директором продукта Directum HR Pro, разбираемся, что же такое кадровый электронный документооборот и реально ли успевать за растущими потребностями бизнеса, используя только его.Читать полностью