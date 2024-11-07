Кадровый электронный документооборот уже давно не роскошь, а потребность. Большинство компаний просто не могут позволить себе отказаться от инструмента, который действительно сокращает издержки, помогает избавиться от рутины и делает HR-процессы более эффективными. При этом, говоря о КЭДО, представители разных организаций могут подразумевать совершенно не одно и то же. Вместе с Айратом Сибгатуллиным, директором продукта Directum HR Pro, разбираемся, что же такое кадровый электронный документооборот и реально ли успевать за растущими потребностями бизнеса, используя только его.