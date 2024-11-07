Внедрение КЭДО может стать обязательным для российских компаний

Государство принимает различные законы и проводит эксперименты, чтобы подтолкнуть компании к внедрению решений кадрового электронного документооборота (КЭДО). Современные российские разработки представляют собой комплексные системы, которые не только хранят или же сортируют документы. По прогнозам опрошенных CNews экспертов, будущее КЭДО — интеграция с другими сервисами, что позволит свести все взаимодействие сотрудников к режиму единого окна.

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CNews Analytics: Крупнейшие игроки рынка КЭДО

№2023 №2022 Название компании Выручка от продажи решений КЭДО и сопутствующих услуг в 2023 г., ₽млн. с НДС Выручка от продажи решений КЭДО и сопутствующих услуг в 2022 г., ₽млн. с НДС Рост выручки 2023/2022
1 VK Tech 857 319 168,65%
2 1 Тензор 724 411 76,16%
3 2 HRlink(1) 640 351 82,34%
4 3 Docsvision 177 164 7,93%
5 1С-Корпоративные системы управления (КСУ) 150 50 200,00%
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Эксперты прогнозируют рост российского рынка КЭДО в 2025 г. в 2 раза

Российский рынок КЭДО продолжает активно расти. Если несколько лет назад драйвером была пандемия коронавируса и тренд на удаленную работу, то сегодня с помощью внедрения таких сервисов организации стараются снизить затраты на операционную деятельность, а также создать комфортные условия работы для сотрудников на фоне высокой конкуренции в борьбе за специалистов. По оценкам экспертов, опрошенных CNews, многие компании только планируют внедрение платформ для организации КЭДО. Это значит, что у рынка остается высокий потенциал к дальнейшему росту. Учитывая продолжительные дискуссии о том, что внедрение платформ для организации кадрового электронного документооборота может стать обязательным, впереди ожидается массовая волна внедрения таких сервисов.

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5 трендов в кадровом электронном документообороте

Сегодня инструменты КЭДО позволяют компаниям, особенно тем, в которых количество сотрудников исчисляется сотнями, во многом отказаться от бумаги, экономить средства на операционной деятельности, защитить сведения от потери или же несанкционированного доступа, а также упростить рутинные действия. Чтобы выполнить эти задачи, разработчики при создании новых решений используют различные технологии и стараются интегрировать платформу во всю экосистему предприятия.

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HR-цифровизация: почему одного КЭДО мало

Кадровый электронный документооборот уже давно не роскошь, а потребность. Большинство компаний просто не могут позволить себе отказаться от инструмента, который действительно сокращает издержки, помогает избавиться от рутины и делает HR-процессы более эффективными. При этом, говоря о КЭДО, представители разных организаций могут подразумевать совершенно не одно и то же. Вместе с Айратом Сибгатуллиным, директором продукта Directum HR Pro, разбираемся, что же такое кадровый электронный документооборот и реально ли успевать за растущими потребностями бизнеса, используя только его.

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