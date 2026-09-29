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«Элемент» выплатил членам правления почти 200 миллионов за полгода

Совокупные выплаты членам Правления ПАО «Элемент» за первые шесть месяцев 2026 г. составили 189,7 млн руб., следует из отчета эмитента. При этом отчетный период холдинг закончил со значительным убытком и расстался более чем с 500 сотрудниками.

Плата за Правление

Как выяснил CNews, членам Правления ПАО «Элемент» за 6 месяцев 2026 г. было выплачено 168,39 млн руб. в виде заработных плат и отпускных и еще 21,29 млн руб. в виде «иных вознаграждений». Всего сумма достигла 189,7 млн рублей., следует из полугодового отчета холдинга как эмитента ценных бумаг, который был опубликован в конце сентября.

Согласно документу, в «Элементе» после увольнения в июне 2026 г. Марии Мараховской и Михаила Котлякова осталось четверо членов Правления. Но выплаты в 189,7 млн руб. были сделаны на шестерых. Они включают компенсации, сделанные в связи с уходом членов правления.

Известно, что в правление входят президент «Элемента» Олег Хазов и вице-президент по безопасности Олег Шинин. Имена остальных членов скрыты.

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МИЭТ
Микроэлектронный холдинг раскрыл сумму выплат членам Правления

Представители «Элемента» не ответили на запрос CNews.

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"Элемент" раскрыл, сколько заплатил членам правления с начала года. Источник: Отчет эмитента ценных бумаг

Контекст

Ранее CNews писал, что ушедший топ-менеджмент управляющей компании «Элемента» при расторжении трудовых договоров в 2026 г. получил 128,2 млн руб. компенсационных выплат. Это следует из отчётности юрлица по РСБУ за первый квартал 2026 г.

Топ-менеджеры ГК «Элемент» (крупнейшего российского производителя микроэлектроники) по итогам 2024 г. совокупную премию в размере 393,9 млн руб. на четверых, что в 11,5 раза превысило показатели 2023 г.

Финансовые показатели

Микроэлектронная группа «Элемент» завершила первое полугодие 2026 г. с чистым убытком по МСФО в 2,96 млрд руб. Годом ранее за аналогичный период компания получила прибыль в 2 млрд руб. Выручка группы сократилась на 2% — с 16,1 млрд до 15,78 млрд руб.

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Основной причиной убытка стало не только сокращение операционной прибыли, но и разовое списание. Группа начислила резерв и отразила убыток от обесценения и списания активов в результате повреждения производственного технологического оборудования, зданий, сооружений и запасов. Эта чрезвычайная статья составила 1,92 млрд рублей.

Численность сотрудников группы сократилась с 8 979 человек на 30 июня 2025 г. до 8 458 (то есть более чем на 500 человек). Компания указала причину — спад спроса со стороны корпоративных клиентов.

Объединение активов

Напомним, что «Элемент» станет основой новой объединенной микроэлектронной корпорации (ООО «Интегральные системы»). Она призвана объединить ключевые активы для консолидации сил отрасли при выполнении задач технологического суверенитета.

На развитие объединения до 2030 г. планируют выделить 1 трлн руб. Часть средств будет направлена в компанию с технологического сбора. А 250 млрд руб. — вложит Сбербанк.

Кристина Холупова

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