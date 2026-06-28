«Дочка» «Росатома» создаст отечественную установку для чипов за четверть миллиарда

Структура «Росатома» разработает отечественную установку формирования керамической ленты, которая должна заменить словенское оборудование KEKO. Контракт подписан на 257 млн рублей, что на 27 млн ниже начальной цены.

Единственный участник

Как выяснил CNews, структура «Росатома» — АО «НИИграфит» разработает установку формирования необожженной керамической ленты за 257 млн руб. Контракт на эти работы с Минпромторгом был заключен 19 июня 2026 г.

Институт оказался единственным участником конкурса, с которым и был подписан контракт. На работы выделялось 284,1 млн руб., снижение составило 27,1 млн руб. (около 9,5%).

Срок исполнения контракта определен до 31 октября 2028 г.

Что предстоит сделать

Речь идет о разработке установки формирования необожженной керамической ленты методом ленточного литья. Оборудование предназначено для производства керамических карт и многослойных керамических подложек — основы для корпусов микроэлектронных компонентов.

© uflypro / Фотобанк Фотодженика «НИИграфит» разработает установку для керамических лент за 257 млн рублей

Функциональным аналогом выступает словенское оборудование KEKO CAM-C35 (серия CAM-C). Установка должна обеспечивать получение керамической ленты с заданными параметрами толщины, ширины, равномерности и качества поверхности.

Особое внимание в техническом задании уделено автоматизации: система управления должна обеспечивать хранение рецептов процессов, многоуровневый доступ, а в случае выхода критических параметров за пределы — аварийно останавливать оборудование с сохранением основных узлов.

Согласно требованиям, критические комплектующие (ПЭТ-пленки носителя, узлы нанесения покрытия, система резки и кромления, средства измерения толщины и другие) должны быть отечественного производства. Химические вещества и функциональные материалы для испытаний также должны быть российскими.

Требования к надежности установки: наработка на отказ — не менее 1000 часов, срок службы — не менее 10 лет.

Чем известен «НИИграфит»

АО «НИИграфит» — Научно-исследовательский институт конструкционных материалов на основе графита, входит в структуру «Росатома». Институт специализируется на разработке и производстве материалов на основе углерода: графитов, углеграфитовых композитов, углерод-керамических и других материалов для атомной, космической, оборонной и электронной промышленности.

Ранее «НИИграфит» участвовал в проектах по созданию материалов для ядерной энергетики, аэрокосмической отрасли и микроэлектроники. Наличие компетенций в области конструкционных материалов и опыт работы с керамическими технологиями, вероятно, стали ключевыми факторами при выборе исполнителя.