«Цифру» вашу оставьте себе. Российский бизнес наотрез отказался переходить на электронный документооборот

В России всего лишь 10% действующих компаний полностью перешли на электронный документооборот, оставив бумажные документы в прошлом. Остальные 90% по-прежнему в той или иной степени зависят от кип бумаг. В разных фирмах разный набор бумажной документации.

Аналог против цифры

Цифровизация документооборота в российском бизнесе застряла на начальном этапе. В сумме лишь 10% компаний полностью перешли на электронный документооборот – оставшиеся 90% по-прежнему используют бумагу без оглядки на экологию, а также на стоимость самой бумаги, принтеров, расходников к ним и необходимость искать место для хранения постоянно растущих архивов.

Как пишут «Известия» со ссылкой на данные экспертов бухгалтерии для бизнеса «Мое дело», в разных компаниях, которые по-прежнему используют бумагу, свой подход к цифровизации документооборота. Но их объединяет то, почему они до сих пор не перевели в электронный формат всю работу с документами.

Одна из основных причин – это инфраструктурный барьер. «Треть предпринимателей останавливает от перехода на электронный документооборот привязка к компьютеру и физическому токену», – отмечают «Известия».

«Живая» подпись против цифровой

В целом по России электронный документооборот и цифровые подписи в той или иной степени внедрил 73% организаций. Однако 45% по-прежнему оформляют на бумаге договоры, а 43% все еще собирают бумажный архив кадровых документов.

freepik До полного отказа от бумажных документов России еще далеко

Есть и те, кто предпочитает бумажные акты выполненных работ электронным. Таких компаний набралось довольно много – 63%.

При этом многие компании в стране не переходят на электронный документооборот не по своей воле. Они вынуждены продолжать работать с бумажными документами лишь потому, что у их контрагентов или вовсе нет ЭДО, либо он в зачаточном состоянии. На это указали 38% предприятий.

Слишком много «но»

Упомянутая выше привязка электронного документооборота к физическому токену электронной подписи и оборудованному рабочему месту – это вторая по значимости причина активного использования в России бумажных документов. Ее упомянули 33% участников опроса бухгалтерии для бизнеса «Мое дело».

Пользовательская инерция, как оказалось, тоже имеет существенное влияние – далеко не все работники хотят тратить свое время, рабочее и тем более личное, на изучение чего-то нового и тем более отказываться от старых привычек. В случае с ЭДО на это обратили внимание 30% респондентов.

Также очень многие не доверяют ЭДО. 25% считают, что у цифровых документов нет юридической силы, и столько же боятся утечек информации и различных технических сбоев. Действительно, бумажные документы не могут утечь в интернет и совершенно не зависят от работы сетей.

А с бумажкой – человек

В России очень много людей, которые считают бумажный документ значительно более надежным в сравнении с его электронной копией. «Часть сотрудников до сих пор считает бумажную подпись надежнее электронной. На практике все наоборот: ЭДО защищен криптографически и имеет такую же юридическую силу. Для того, чтобы снять это недоверие, компании должны объяснять команде, как устроен процесс и почему ему можно доверять», — сказала «Известиям» эксперт бухгалтерии для бизнеса Евгения Самарова.

Однако бизнес видит в цифровой документации не только минусы, но и плюсы. Например, 70% респондентов к основным причинам перехода на электронную подпись отнесли безопасность ее хранения.