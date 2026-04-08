Выручка «дочки» «Аквариуса» рухнула на 75%, продажи упали в четыре раза. Компания бросила целое направление

Дочерняя структура производителя электроники «Аквариус» — компания «Национальные принтерные технологии» продемонстрировала худшие финансовые показатели за последние пять лет. Продажи продукции рухнули в четыре раза. Компания отказалась пока развивать направление принтеров.

Печать на стопе

Как выяснил CNews, «Дочка» ИТ-холдинга «Аквариус» показала худшую динамику с 2021 г. Чистый убыток компании «Национальные принтерные технологии» (ООО «НПТ») по итогам 2025 года вырос до 15,2 млн руб., а выручка упала на 75% — с 151,8 млн руб. до 37,5 млн руб., следует из базы данных «Контур.Фокуса».

Столь резкое падение произошло на фоне сжатия всех ключевых направлений бизнеса компании, связанных как с собственным производством, так и с перепродажей изделий.

Согласно пояснению к отчетности, продажа продукции собственного производства упала в четыре раза: с 89,8 млн руб. до 20,6 млн руб. Продажи покупных товаров также продемонстрировали негативную динамику, снизившись с 61,8 млн руб. до 16,8 млн руб. Это и привело к тому, что совокупный чистый убыток компании превысил прошлогодние показатели.

На этом фоне руководство компании пошло на сокращение собственных расходов. Вознаграждения основному управленческому персоналу резко упали. Если в 2024 году они составляли 4,2 млн руб., то в 2025 году — лишь 1,7 млн руб.

«Аквариус» поставил на стоп принтеры

Последние сертификаты, которые получала компания — были на производство принтеров и МФУ китайской компании Pantum. Этим и занималась компания «НПТ». Однако позже, по словам источников среди производителей принтеров, Pantum решил работать с «Катюшей».

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой внедрения

«На текущий момент ГК «Аквариус» не развивает принтерное направление, что отражается в финансовых показателях «НПТ», — рассказал CNews представитель компании.

Источники на рынке электроники сообщили CNews, что «Аквариус» как и «Катюша» хотел заключить СПИК на производство российских принтеров, но ему это сделать не удалось.

Связь с «Аквариусом»

ООО «Национальные принтерные технологии» было зарегистрировано в 2020 г. в Москве. Основным видом деятельности компании является производство компьютеров и периферийного оборудования. Согласно «Контур.Фокусу», генеральным директором компании значится Михаил Черепанов.

Уставный капитал общества составляет 1 млн руб. Ключевым звеном в структуре собственности является связь с крупным российским производителем компьютерной техники — холдингом «Аквариус». Согласно ЕГРЮЛ, 50% долей ООО «НПТ» принадлежит напрямую ООО «Производственная компания Аквариус». 20% — доля ООО в уставном капитале, 20% — принадлежат Сергею Ионкину и 10% — Владимиру Степанову.

Кристина Холупова

Другие материалы рубрики

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

В макбуках найдена «бомба замедленного действия». Она незаметно ломает сеть через 50 часов непрерывной работы ОС

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой

Россияне активно закупают комплектующие для создания суперкомпьютеров прямо на дому

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать

Мир сошел с ума. В новейшие ПК будут устанавливать древнейшую технологию из 2007 года. Зачем это нужно

