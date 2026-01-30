Разделы

Электроника Техника
|

Рассекречена информация о спутниках, десятилетиями шпионившими за СССР

Военное ведомство США посчитало, что в нынешних условиях нет смысла сохранять строгую секретность в отношении технологий семидесятых годов прошлого века и с гордостью опубликовало информацию о своем спутнике-шпионе тех лет.

Гордость Пентагона

Разведывательного подразделение Пентагона NRO (Национальное разведывательное управление), отвечающего за разведывательные спутники Правительства США рассекретило информацию о спутнике Jumpseat, который следил за территорий Советского Союза в годы холодной войны, сообщил портал TWZ.

Рассекреченные данные включают ранее не публиковавшиеся изображения Jumpseat. В период с 1971 по 1987 гг. было осуществлено всего восемь запусков таких спутников на орбиту, в том числе один неудачный.

В заявлении ведомства, посвященном обнародованию данных о Jumpseat отмечается, что спутники «показали себя превосходно» и перестали эксплуатироваться только в 2006 г.

sputnik700.jpg

NRO
Отличительная черта спутника Jumpseat — две большие антенны для получения и передачи данных

NRO заявило что хочет привлечь внимание к программе за ее новаторскую роль в создании спутников для сбора сигналов на высокоэллиптических орбитах, а снятие грифа «секретно» с некоторых данных о ней «не нанесет вреда нашим нынешним и будущим спутниковым системам».

Идеальная орбита для слежки

Как выяснил TWZ, спутники Jumpseat были построены компанией Hughes, которая в 2000-е гг. поставляла оборудование в Россию.

Особенность Jumpseat — две антенны. Большая, частично складывающаяся параболическая — для сбора данных, еще одна, чуть поменьше — для передачи данных на Землю.

Спутник перехватывал электромагнитные излучения на контролируемой территории и в режиме транспондера передавал данные в NRO для обработки. Особый интерес для для программы представляли системы противовоздушной обороны, узлы управления и контроля. Собранные данные использовались для построения электронной боевой системы противника, в частности, Советского Союза.

shema700.jpg
NRO
В опубликованных NRO материалах содержатся фотографии и схемы спутника Jumpseat

Высокоэллиптическая орбита (ВЭО) удерживала спутник на большой высоте над северными полярными регионами в течение длительных периодов времени, что идеально подходило для наблюдения за СССР.

«Историческое значение проекта Jumpseat невозможно переоценить. Его орбита предоставила Соединенным Штатам новую точку обзора для сбора уникальной и критически важной радиоэлектронной разведки из космоса», — сказал Джеймс Оутцен (James Outzen), директор Центра изучения национальной разведки NRO.

Секретность больше не нужна

Теперь военные США отдают сбор данных на аутсорсинг коммерческих компаниям, таким как SpaceX с ее системой Starlink.

Главные события в сфере квантовых вычислений в России и в мире. Выбор CNews
цифровизация

«Сбор сигналов с воздуха перестал быть исключительно правительственным проектом, поскольку несколько несекретных коммерческих предприятий запустили системы сбора сигналов, возможности которых сопоставимы, если не превосходят возможности Jumpseat», — говорится в сообщении NRO.

Группировки, подобные тем, что есть у Starlink могут обеспечивать непрерывное наблюдение за всей планетой и получать данные о любой точке мира в любое время, а не только моментальные снимки, сделанные во время орбитальных пролетов отдельных спутников.

В январе 2026 г. Федеральной комиссии по связи США, разрешила SpaceX увеличить число низкоорбитальных спутников Starlink до 19,4 тыс.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Заказная разработка 2025

Российские робототехники восстановят советские глубоководные аппараты «Мир»

Российские интеграторы используют ИИ-решения, чтобы снизить себестоимость ИТ-услуг

В России придумали дешевый синтез нового материала для суперконденсаторов. Аккумуляторы смогут работать на Крайнем Севере

Обзор: Российские ВКС-платформы 2025

В космос впервые запущены спутники - части европейского суверенного «убийцы» Starlink

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса ECOVACS DEEBOT X11 OmniCyclone: архитектор безупречного порядка

Обзор наушников HUAWEI FreeClip 2: открытый качественный звук и самобытный дизайн

Лучшие TWS-наушники стоимостью до 5000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Дирижабли поднимут квантовые центры обработки данных в стратосферу — зачем это нужно?

В породах возрастом 3,3 миллиарда лет найдены древнейшие химические следы жизни

Новое исследование считает, что «хоббиты» вымерли из-за засухи
Показать еще