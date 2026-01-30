Рассекречена информация о спутниках, десятилетиями шпионившими за СССР

Военное ведомство США посчитало, что в нынешних условиях нет смысла сохранять строгую секретность в отношении технологий семидесятых годов прошлого века и с гордостью опубликовало информацию о своем спутнике-шпионе тех лет.



Гордость Пентагона

Разведывательного подразделение Пентагона NRO (Национальное разведывательное управление), отвечающего за разведывательные спутники Правительства США рассекретило информацию о спутнике Jumpseat, который следил за территорий Советского Союза в годы холодной войны, сообщил портал TWZ.

Рассекреченные данные включают ранее не публиковавшиеся изображения Jumpseat. В период с 1971 по 1987 гг. было осуществлено всего восемь запусков таких спутников на орбиту, в том числе один неудачный.

В заявлении ведомства, посвященном обнародованию данных о Jumpseat отмечается, что спутники «показали себя превосходно» и перестали эксплуатироваться только в 2006 г.

NRO Отличительная черта спутника Jumpseat — две большие антенны для получения и передачи данных

NRO заявило что хочет привлечь внимание к программе за ее новаторскую роль в создании спутников для сбора сигналов на высокоэллиптических орбитах, а снятие грифа «секретно» с некоторых данных о ней «не нанесет вреда нашим нынешним и будущим спутниковым системам».

Идеальная орбита для слежки

Как выяснил TWZ, спутники Jumpseat были построены компанией Hughes, которая в 2000-е гг. поставляла оборудование в Россию.

Особенность Jumpseat — две антенны. Большая, частично складывающаяся параболическая — для сбора данных, еще одна, чуть поменьше — для передачи данных на Землю.

Спутник перехватывал электромагнитные излучения на контролируемой территории и в режиме транспондера передавал данные в NRO для обработки. Особый интерес для для программы представляли системы противовоздушной обороны, узлы управления и контроля. Собранные данные использовались для построения электронной боевой системы противника, в частности, Советского Союза.

NRO В опубликованных NRO материалах содержатся фотографии и схемы спутника Jumpseat

Высокоэллиптическая орбита (ВЭО) удерживала спутник на большой высоте над северными полярными регионами в течение длительных периодов времени, что идеально подходило для наблюдения за СССР.

«Историческое значение проекта Jumpseat невозможно переоценить. Его орбита предоставила Соединенным Штатам новую точку обзора для сбора уникальной и критически важной радиоэлектронной разведки из космоса», — сказал Джеймс Оутцен (James Outzen), директор Центра изучения национальной разведки NRO.

Секретность больше не нужна

Теперь военные США отдают сбор данных на аутсорсинг коммерческих компаниям, таким как SpaceX с ее системой Starlink.

«Сбор сигналов с воздуха перестал быть исключительно правительственным проектом, поскольку несколько несекретных коммерческих предприятий запустили системы сбора сигналов, возможности которых сопоставимы, если не превосходят возможности Jumpseat», — говорится в сообщении NRO.

Группировки, подобные тем, что есть у Starlink могут обеспечивать непрерывное наблюдение за всей планетой и получать данные о любой точке мира в любое время, а не только моментальные снимки, сделанные во время орбитальных пролетов отдельных спутников.

В январе 2026 г. Федеральной комиссии по связи США, разрешила SpaceX увеличить число низкоорбитальных спутников Starlink до 19,4 тыс.