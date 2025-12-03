Разделы

ИТ в банках
Вайб-кодинг, ИИ и обмен опытом: чем запомнилась ИТ-конференция в Ярославле

ПСБ организовал в Ярославле конференцию «Тренды в ИТ: взгляд в будущее», которая объединила более 200 ИТ-специалистов из банка и различных крупных российских технологических компаний. Мероприятие стало важной площадкой для обмена ведущими практиками и обсуждения стратегических векторов развития ИТ-сектора.

Теория и практика ИТ

Конференция «Тренды в ИТ: взгляд в будущее» позволила участникам не только проанализировать актуальные тренды, но и наметить практические пути интеграции инновационных решений в бизнес-процессы. В центре внимания отраслевого события находились ключевые направления: эволюция генеративного ИИ, оптимизация рабочих процессов и современные подходы к управлению ИТ-командами – именно эти аспекты сегодня определяют конкурентоспособность компаний на быстро меняющемся ИТ-рынке.

На конференции эксперты банка поделились знаниями и практическими кейсами в области построения ИТ-систем с использованием инструментов нейросетевой генерации текста, сочетающейся с механизмами поиска релевантной информации, разобрали инструменты, позволяющие выстроить эффективное взаимодействие между различными специалистами с возможностью гибкого управления требованиями к проектируемым ИТ-системам, а также рассмотрели новый подход к развитию продуктового мышления в командах с использованием инструментов ИИ.

Конференция «Тренды в ИТ: взгляд в будущее» объединила более 200 ИТ-специалистов из банка и различных крупных российских технологических компаний

В рамках мероприятия участники на практике изучили подходы и инструменты вайб-кодинга, создали готовый ИТ-продукт с использованием ИИ-инструментов по написанию кода и в игровом формате оценили, сколько стоит невыпущенная доработка и как именно срывы сроков влияют и на работу ИТ-команд, и на стоимость самого продукта.

«Обмен знаниями и практическим опытом является ключевым драйвером развития ИТ сообщества. Такие мероприятия дают возможность обсудить ключевые тренды, познакомиться с передовыми кейсами коллег и вместе найти решения, которые позволяют нашей отрасли успешно развиваться. В конце года принято подводить итоги, но мы решили, напротив, заглянуть в будущее российского ИТ и поговорить о новейших тенденциях и инструментах. И, судя по реакции и заинтересованности участников конференции, эта тема как никогда актуальна», – отметил Никита Шамрай, старший вице-президент, руководитель блока информационных технологий ПСБ.

Конференция завершилась открытой дискуссией, на которой обсуждались вопросы, связанные с обзором текущей ситуации на ИТ-рынке, тренды в сфере ИТ, профильное образование, развитие и применение технологий искусственного интеллекта.

