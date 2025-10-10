ПСБ и Альфа-Банк будут обслуживать клиентов в режиме одного окна

На полях Форума инновационных финансовых технологий «Финополис» ПСБ и Альфа-Банк заключили соглашение об информационно-технологическом взаимодействии для развития малого и среднего бизнеса и обмене данными посредством открытых программных интерфейсов (открытых API). Подписи под документом поставили Ирина Жимерина, старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ и Дамир Баттулин, директор по развитию цифровых каналов Альфа-Банка.



«Одно окно» для двух банков

Соглашение позволит предпринимателям, обслуживающимся сразу в двух банках и попавшим в пилотную группу, получить и протестировать доступ к информации по своим счетам в режиме одного окна на базе программного обеспечения двух банков. Такой подход сэкономит клиентам время и средства, так как они смогут в едином интерфейсе управлять финансами предприятия и комбинировать использование финансовых продуктов и услуг от разных банков.

Банки в результате использования открытых API получат качественную, проверенную и актуальную информацию о клиентах, которая позволит быстрее и с большей эффективностью принимать кредитные решения. Также финансовые организации смогут более точечно и продуктивно формировать персонализированные предложения услуг и развивать инновационные продукты.

ПСБ и Альфа-Банк заключили соглашение об информационно-технологическом взаимодействии

«Подписание соглашения является важным шагом на пути развития цифровых решений и в частности мультибанкинга в России. Технология Open API открывает широкие перспективы для эффективного сотрудничества участников финансового рынка. Результатом таких партнерств станет более глубокое понимание потребностей малого и среднего бизнеса и повышение качества дистанционного обслуживания предпринимателей», – комментирует Ирина Жимерина.

«Будущее банковского рынка нашей страны — инновационные цифровые платформы, развиваемые в стратегическом партнёрстве его участниками. Это очень позитивный тренд, что сейчас крупнейшие банки объединяются для построения инновационного, технологичного и, главное, востребованного у клиентов сервиса мультибанк на основе инициативы Банка России Open API. Мы будем совершенствовать цифровые продукты и сервисы с помощью новых данных, продолжая обеспечивать бесшовный клиентский опыт», — отмечает Дамир Баттулин.