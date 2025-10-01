Устройства «Катюша» переходят на платы из российского текстолита

Российский производитель принтеров, МФУ и ПО «Катюша» запустил серийное производство первой на рынке электронной печатной платы для принтера из отечественного текстолита. Первым радиоэлектронным модулем стал считыватель бесконтактных карт СК424 собственной разработки. В сентябре получена соответствующая запись в Реестре российской промышленной продукции. Помимо текстолита, в модуле использованы и другие отечественные комплектующие, в том числе антенна.



Ключевой элемент

Считыватель бесконтактных карт доступа является одним из ключевых элементов для реализации безопасного управления очередью печати, позволяя аутентифицировать каждого пользователя на принтере. По желанию заказчика, считыватель может быть установлен как на этапе производства, так и в уже существующий парк техники. При этом модуль работает в прямой связке с другой разработкой компании – системой управления печатью ПО «Смарт Принт» (включено в реестр Минцифры России).

«В РРПП был включен первый радиоэлектронный модуль от компании «Катюша» на отечественном текстолите – новый считыватель бесконтактных карт, и это только начало. К 2027 году планируем перевести электронные модули в наших устройствах на российский текстолит и увеличить долю российской ЭКБ. В абсолютных цифрах использование этого материала составит около 1 млн квадратных дециметров, или 400 тыс. плат в год», – отметил генеральный директор компании «Катюша» Максим Виноградов.

Российский производитель принтеров, МФУ и ПО «Катюша» запустил серийное производство первой на рынке электронной печатной платы для принтера из отечественного текстолита

Считыватель СК424 в совокупности с устройствами «Катюша» и ПО «Смарт Принт» позволит продолжить последовательное замещение иностранных решений по управлению печатным парком.

«Мы предлагаем готовое решение – использование «железа» и ПО компании «Катюша» позволит заказчикам защитить свою инфраструктуру и выполнить требования Указа Президента России по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры», – добавил Максим Виноградов.

В рамках государственной политики, направленной на достижение технологического суверенитета и технологического лидерства, требования к уровню локализации постепенно повышаются, что со временем сделает необходимым полный переход на российский текстолит в платах и увеличение доли российской ЭКБ в устройствах. По мере развития производства в России и готовности подрядчиков, «Катюша» реализует такой подход, действуя в кооперации с отечественными технологическими партнёрами.

Считыватель бесконтактных карт доступа является одним из ключевых элементов для реализации безопасного управления очередью печати

Важно, что компания уже представила широкую линейку печатных устройств и системных плат для них. На сегодняшний день в РРПП представлено: 11 моделей принтеров и МФУ и 12 электронных плат.

Считыватель бесконтактных карт доступа является одним из ключевых элементов для реализации безопасного управления очередью печати

«При выходе на рынок «Катюша» представила неординарное решение по развитию сегмента печати на базе собственной экосистемы, которая объединяет отечественное ПО собственной разработки, реестровые устройства и их компоненты, а также круглосуточную сервисную поддержку на территории всей страны и 3-х летнюю гарантию. Несмотря на сложный, с точки зрения общего состояния рынка, год, «Катюша» сохраняет инвестиционные планы по наращиваю своих мощностей и дальнейшей локализации производства. По итогам текущего года планируется произвести более 100 тыс. принтеров и МФУ, а также свыше 110 тыс. системных плат», – рассказал управляющий партнер компании «Катюша» Владислав Сивер.