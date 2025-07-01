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Мгновенные снимки, права доступа и пароли-токены – обновилась система резервного копирования Tatlin.Backup

Компания Yadro представила обновленную версию специализированных корпоративных систем для хранения и восстановления данных резервных копий Tatlin.Backup v1.3. Функциональные возможности были расширены, в том числе за счет внедрения технологии создания мгновенных снимков (snapshots), одного из самых надёжных инструментов защиты данных от атак злоумышленников и вредоносных вирусов-шифровальщиков.

Мгновенные снимки

В версии Tatlin.Backup v1.3 технология мгновенных логических снимков (snapshots) реализована в трех режимах с разным уровнем доступа и защищенности – Basic, Secure и Locked. Basic-снимки позволяют задавать срок хранения и управляются напрямую администратором. Secure-снимки доступны только через специального пользователя с ролью Security, что защищает от несанкционированного удаления. Locked-снимки не могут быть удалены или изменены вообще, даже администратором – это уровень защиты, который может быть снят только службой поддержки Yadro, что позволяет создать навсегда зафиксировать данные, если есть такое требование. Данный подход обеспечивает максимальную степень защиты от различных киберугроз, а также от потери логической целостности данных из-за ошибки пользователя.

Другие новшества

Кроме того, в новой версии дополнительную защиту обеспечивает аутентифицированное соединение по протоколу T-Boost, дополненное разграничением прав доступа к файловым системам и генерацией отдельных паролей–токенов. Такой механизм позволяет передавать доступ к отдельным виртуальным файловым системам без раскрытия паролей, включая учетные данные AD/LDAP, а также гибко управлять безопасностью и изоляцией данных.

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В версии Tatlin.Backup v1.3 технология мгновенных логических снимков (snapshots) реализована в трех режимах с разным уровнем доступа и защищенности

Среди других нововведений: публичный REST API для автоматизации и интеграции, поддержка NFS Kerberos для повышения безопасности и контроля доступа к файловым ресурсам, улучшенное управление и мониторинг системы за счет обновления CLI/Web-интерфейса и другие изменения, направленные на повышение производительности и стабильности всей системы.

«Мы развиваем продуктовые возможности Tatlin.Backup так, чтобы наши заказчики получали надежное и адаптивное решение, которое соответствует самым высоким требованиям к безопасности. Реализация технологии мгновенных снимков с несколькими уровнями защиты данных — это важный шаг к тому, чтобы сделать управление данными не только удобным, но и максимально защищенным», — отметил Егор Литвинов, директор продуктового направления Tatlin в компании Yadro.

Сейчас инженерная команда Tatlin работает над следующим релизом v1.4, в котором планируется реализация поддержки HA (high availability) в режиме раннего доступа и SDK T-Boost, а также появится расширенная статистика дедупликации и поддержка квот.

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