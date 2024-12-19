Америка застряла в прошлом. В ее финансовую систему по-прежнему вплетены древние ПК почти полувековой давности

Некоторые заведения США продолжают использовать устаревшее оборудование, в том числе компьютеры, которые намного старше большинства пользователей интернета. Например, 42-летние Commodore 64 до сих пор являются частью финансовой системы этой страны, выполняя роль кассовых аппаратов. Их производство прекращено 30 лет назад.

В цепких лапах прошлого

В США обнаружено заведение, использующее компьютер Commodore 64 в качестве кассового аппарата. Как пишет Tom’s Hardware, это небольшая пекарня Hilligoss в городе Браунсбург (штат Индиана).

Commodore 64 – это культовый компьютер, объединенный в одном корпусе с клавиатурой. За последние годы было выпущено великое множество его аналогов, и они продолжают появляться – например, в декабре 2024 г. вышел ПК Raspberry Pi 500 на базе одноплатника Pi 5.

Commodore 64 вышел тиражом около 20 млн экземпляров, став самым популярным ПК в мире. В пекарне Hilligoss установлено два таких устройства, и оба работают кассовыми аппаратами, то есть, по сути, являются частью финансовой системы США. Но проблема в том, что это очень устаревшие компьютеры – Commodore 64 появился в 1982 г., 42 года назад, и был снят с производства спустя 12 лет, в 1994 г.

Сколько еще эти компьютеры будут работать в пекарне, неизвестно

По меркам 2024 г. Commodore 64 уже ни на что не годен – в базовых сотовых телефонах начала века вычислительной мощности больше, нежели в нем. Но практика Hilligoss показала, что даже в современном мире ему все же можно найти применение.

Все по-честному

В Сети есть несколько фотографий американской пекарни, где отчетливо видны оба Commodore 64, но самая актуальная из них датирована 2021 г. Таким образом, за три года все могло измениться, и оба компьютера уже давно могли отправиться на свалку и быть заменены на современные кассовые аппараты или терминалы оплаты.

Но, как выяснилось, этот дуэт по-прежнему в строю. Сотрудники портала Tom’s Hardware позвонили в пекарню, где им подтвердили, что оба Commodore 64 работают каждый день. Более того, похоже, что компьютеры используются очень часто, поскольку оказалось, что Hilligoss – это весьма популярное заведение.

На момент выхода материала у пекарни было около 490 отзывов в Google cо средней оценкой 4,7 звезды. Также она упоминается и в других сервисах, где тоже имеет очень высокую оценку пользователей. В некоторых отзывах посетителей даже есть упоминания о Commodore 64.

Когда апгрейд не нужен

Может сложиться впечатление, что компьютеры Commodore 64 всегда были частью пекарни, и что она в некотором смысле была построена вокруг них. Но на деле это не так – основатель Hilligoss приобрел их через много лет после открытия.

7Messer / Pixabay Оригинальный Commodore 64. Точно такими же пользуется пекарня

Hilligoss работает с 1974 г., то есть она сама по себе старше Commodore 64 на восемь лет. Точная дата появления компьютеров в пекарне отсутствует. Нынешние владельцы не сообщают, почему не отказались от них – по мнению экспертов Tom’s Hardware, у пекарни все эти годы не было необходимости обновлении своих кассовых аппаратов.

Это может показаться сомнительным, особенно в эпоху, когда, кажется, почти все корпоративные клиенты вынуждены регулярно обновлять свои компьютеры. Однако производительности Commodore 64 с запасом хватает для обработки транзакций. Нельзя исключать, что компьютеры попали в пекарню благодаря своей цене – Commodore 64 никогда не был супермощным и потому продавался относительно недорого. Этот факт тоже помог ему стать самым продаваемым в мире.

Спасение для любителей старины

Commodore 64 построен на процессоре MOS Technology 6510 и имеет, 64 КБ (килобайта) оперативной памяти. Объем встроенной памяти еще меньше – 20 КБ. Максимально поддерживаемая графика – 16 оттенков в разрешении 320х300 пикселей в двухцветном режиме, а если переключиться на четырехцветный, то разрешение упадет до 160х200 пикселей.

В современном мире проку от такого ПК для подавляющего большинства пользователей нет, но ценители ретро-техники нашли способы по усовершенствованию. Один из них – это RAD Expansion Unit, построенное на одноплатном компьютере Raspberry Pi 3A+. Цель этой «железки» в том, чтобы Commodore 64 мог запускать игру Doom на 40-50 кадрах в секунду. Также есть устройства, позволяющие использовать с Commodore 64 современные карты памяти стандарта SD вместо давно устаревших 5,25-дюймовых дискет.