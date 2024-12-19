Разделы

Техника
|

Америка застряла в прошлом. В ее финансовую систему по-прежнему вплетены древние ПК почти полувековой давности

Некоторые заведения США продолжают использовать устаревшее оборудование, в том числе компьютеры, которые намного старше большинства пользователей интернета. Например, 42-летние Commodore 64 до сих пор являются частью финансовой системы этой страны, выполняя роль кассовых аппаратов. Их производство прекращено 30 лет назад.

В цепких лапах прошлого

В США обнаружено заведение, использующее компьютер Commodore 64 в качестве кассового аппарата. Как пишет Tom’s Hardware, это небольшая пекарня Hilligoss в городе Браунсбург (штат Индиана).

Commodore 64 – это культовый компьютер, объединенный в одном корпусе с клавиатурой. За последние годы было выпущено великое множество его аналогов, и они продолжают появляться – например, в декабре 2024 г. вышел ПК Raspberry Pi 500 на базе одноплатника Pi 5.

Commodore 64 вышел тиражом около 20 млн экземпляров, став самым популярным ПК в мире. В пекарне Hilligoss установлено два таких устройства, и оба работают кассовыми аппаратами, то есть, по сути, являются частью финансовой системы США. Но проблема в том, что это очень устаревшие компьютеры – Commodore 64 появился в 1982 г., 42 года назад, и был снят с производства спустя 12 лет, в 1994 г.

com61.jpg
Сколько еще эти компьютеры будут работать в пекарне, неизвестно

По меркам 2024 г. Commodore 64 уже ни на что не годен – в базовых сотовых телефонах начала века вычислительной мощности больше, нежели в нем. Но практика Hilligoss показала, что даже в современном мире ему все же можно найти применение.

Все по-честному

В Сети есть несколько фотографий американской пекарни, где отчетливо видны оба Commodore 64, но самая актуальная из них датирована 2021 г. Таким образом, за три года все могло измениться, и оба компьютера уже давно могли отправиться на свалку и быть заменены на современные кассовые аппараты или терминалы оплаты.

Но, как выяснилось, этот дуэт по-прежнему в строю. Сотрудники портала Tom’s Hardware позвонили в пекарню, где им подтвердили, что оба Commodore 64 работают каждый день. Более того, похоже, что компьютеры используются очень часто, поскольку оказалось, что Hilligoss – это весьма популярное заведение.

На момент выхода материала у пекарни было около 490 отзывов в Google cо средней оценкой 4,7 звезды. Также она упоминается и в других сервисах, где тоже имеет очень высокую оценку пользователей. В некоторых отзывах посетителей даже есть упоминания о Commodore 64.

Когда апгрейд не нужен

Может сложиться впечатление, что компьютеры Commodore 64 всегда были частью пекарни, и что она в некотором смысле была построена вокруг них. Но на деле это не так – основатель Hilligoss приобрел их через много лет после открытия.

com6.jpg

7Messer / Pixabay
Оригинальный Commodore 64. Точно такими же пользуется пекарня
Как убедить директоров промышленных предприятий в нужности цифровизации? Мнение «Росатома»
Цифровизация

Hilligoss работает с 1974 г., то есть она сама по себе старше Commodore 64 на восемь лет. Точная дата появления компьютеров в пекарне отсутствует. Нынешние владельцы не сообщают, почему не отказались от них – по мнению экспертов Tom’s Hardware, у пекарни все эти годы не было необходимости обновлении своих кассовых аппаратов.

Это может показаться сомнительным, особенно в эпоху, когда, кажется, почти все корпоративные клиенты вынуждены регулярно обновлять свои компьютеры. Однако производительности Commodore 64 с запасом хватает для обработки транзакций. Нельзя исключать, что компьютеры попали в пекарню благодаря своей цене – Commodore 64 никогда не был супермощным и потому продавался относительно недорого. Этот факт тоже помог ему стать самым продаваемым в мире.

Спасение для любителей старины

Commodore 64 построен на процессоре MOS Technology 6510 и имеет, 64 КБ (килобайта) оперативной памяти. Объем встроенной памяти еще меньше – 20 КБ. Максимально поддерживаемая графика – 16 оттенков в разрешении 320х300 пикселей в двухцветном режиме, а если переключиться на четырехцветный, то разрешение упадет до 160х200 пикселей.

В современном мире проку от такого ПК для подавляющего большинства пользователей нет, но ценители ретро-техники нашли способы по усовершенствованию. Один из них – это RAD Expansion Unit, построенное на одноплатном компьютере Raspberry Pi 3A+. Цель этой «железки» в том, чтобы Commodore 64 мог запускать игру Doom на 40-50 кадрах в секунду. Также есть устройства, позволяющие использовать с Commodore 64 современные карты памяти стандарта SD вместо давно устаревших 5,25-дюймовых дискет.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Тренды ML-разработки, R&D и Bare Metal: как меняются облачные технологии для бизнеса

«Дочка» Xiaomi выпустила тонкий и очень дешевый смартфон с большим аккумулятором

Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче

Apple отбирает у россиян последнее. Их отлучают от популярных во всем мире сервисов

Исследование CNews Analytics и «Лаборатории Касперского»: как российские компании защищают свои ИТ-системы в облаке

Евразийская экономическая комиссия переходит на оборудование Yadro

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Где создать новогоднюю открытку онлайн: лучшие программы и приложения

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще