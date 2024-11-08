Президента криптовалютной компании похитили и отпустили за выкуп в $1 миллион

В центре канадской столицы президента криптовалютой компании, только что отчитавшейся об огромных прибылях, схватили и насильно усадили в машину. Ему пришлось заплатить $1 млн в качестве выкупа, чтобы вернуть себе свободу.



Свобода ценой в миллион

Глава компании, специализирующейся на криптовалюте, был похищен и удерживался с целью получения выкупа в центре Торонто (Канада), сообщил CBC. За его освобождение пришлось заплатить выкуп в размере $1 млн.

В полицию поступил вызов о похищении около 18 часов в среду, шестого октября. Жертвой стал, как выяснило издание, Дин Скурка (Dean Skurka), президент и генеральный директор торонтской крипто-финансовой компании WonderFi. Его силой посадили в машину и удерживали, требуя выкуп. Седьмого ноября он уже сообщил CBC Toronto по электронной почте, что стал участником «инцидента», но сейчас находится в безопасности.

«Денежные средства и данные клиентов остаются в безопасности и не пострадали от этого инцидента», — отметил Скурка.

соцсеть Linkedin Дин Скурка был похищен в центре Торонто и отпущен за выкуп

Полиция сообщила, что ведет расследование и не разглашает подробностей.

Обратная сторона успеха

Инцидент произошел в тот же день, когда WonderFi опубликовала финансовые результаты за III квартал 2024 г., показав рост доходов на 153% по сравнению с III кварталом 2023 г.

WonderFi управляет платформами для торговли криптоактивами Bitbuy и Coinsquare. Общая база пользователей на середину 2023 г., как указано на ее сайте, состояла из более чем 1,6 млн. канадцев.

За девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2024 г., Bitbuy и Coinsquare достигли консолидированной выручки в размере $35 млн и скорректированной прибыли EBITDA в размере $14,6 млн. Объем торгов Bitbuy и Coinsquare за девять месяцев 2024 г. превысил $2,3 млрд, говорится в отчете. Один из результатов отчетного периода — начало международной экспансии запуском операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Скурка занимает пост президента и исполняет обязанности генерального директора компании с октября 2022 г.

Количество похищений зависит от курса биткоина

Джеймсон Лопп (Jameson Lopp), соучредитель компании, специализирующейся на защите пользователей криптовалюты, и эксперт с 10-летним опытом, сказал CBC, что похищение Скурки — это 171-й известный ему случай, когда подозреваемые применяют физическое насилие с целью кражи биткоинов. Он заметил, что количество таких происшествий всегда растет по мере роста курса цифровой валюты.

Цена биткоина шестого октября 2024 г. как раз достигла нового максимума, превысив отметку в $75 тыс. на фоне ожиданий инвесторами результатов выборов Президента в США.

«По мере роста цен общество все больше осознает эту проблему, и в результате все больше людей с криминальными наклонностями решают, что им стоит попытаться выяснить, какова окупаемость инвестиций в осуществление физической атаки на известного держателя криптовалюты», — сказал Лопп.

Эксперт считает, что природа цифровой валюты делает ее очень удобной для похитителей, не требуя взлома сейфов и грузовиков для перевозки, между тем «даже многие высокопоставленные лица не имеют того уровня безопасности и конфиденциальности, который им следовало бы соизмерить с их профилем риска».