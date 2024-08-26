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Исследование «ТМТ Консалтинг» определило лидера российского рынка виртуализации

Отечественный вендор «Базис» признан крупнейшим игроком на российском рынке VDI и серверной виртуализации (on premise) в исследовании консалтингового агентства «ТМТ Консалтинг». На долю ИТ-разработчика приходится 36% всего рынка, что на 20 процентных пунктов превышает долю ближайшего конкурента.

Аналитика рынка

Аналитики впервые оценили структуру сразу нескольких сегментов рынка по ключевым игрокам — разработчикам ПО. Так, доля «Базиса» в сегменте VDI составила 41%, в серверной виртуализации — 35%.

Эксперты изучили объем и динамику развития российского рынка виртуализации за 2023 год и представили прогнозы по его изменениям до 2027 года. Согласно исследованию, в 2023 году объем вырос на 16% и превысил 8 млрд руб. По прогнозам аналитиков, в 2024 году он увеличится на 18% до 9,6 млрд руб. Ожидается, что рынок сохранит высокие темпы роста вплоть до 2027 года: сегмент серверной виртуализации будет расти в среднем на 14% в год, а сегмент VDI — на 17%.

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«ТМТ Консалтинг» представила данные исследования рынка виртуализации

Драйверы рынка

Важную роль в развитии рынка играют регуляторные требования. Субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) обязаны завершить переход на российское инфраструктурное ПО до конца 2024 года в соответствии с Федеральным законом № 187-ФЗ. Еще одной значимой мотивацией для перехода на импортонезависимые решения, особенно для крупных B2B-клиентов, стала минимизация санкционных рисков. Аналитики полагают, что доля пользователей, которые используют отечественные решения параллельно с западными, вырастет с 30% в 2023 году до 50% к концу 2024 года.

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Аналитики впервые оценили структуру сразу нескольких сегментов рынка по ключевым игрокам

Специалисты отметили значительное внимание вендоров к наращиванию компетенций и усилению внутренних команд, как в области разработки, так и в сфере поддержки. Более зрелые игроки активно развивают направление обучения, предоставляя партнерам и другим участникам рынка необходимые базовые знания для работы с их продуктами.

Отмечается растущий интерес заказчиков к платформенным решениям и экосистемному подходу, а также запрос на расширение функциональности продуктов. Вендоры, в свою очередь, развивают технологические партнерства, что позволяет обеспечить совместимость различных продуктов. Одним из сценариев быстрого удовлетворения функциональных потребностей заказчиков стало укрупнение ключевых игроков через консолидационные процессы. Например, во втором квартале 2024 года «Базис» сообщил о покупке ИТ-разработчика «Рустэк» — по мнению аналитиков, сделка может усилить позицию компании и увеличить ее долю рынка в 2024-2025 годах.

«Исследование подтверждает, что рынок стабилизировался и продолжает трансформироваться. На долю трех крупнейших игроков по итогам 2023 года приходится более 60%, из которых 36% занимает «Базис». Мы видим значительные возможности для бизнеса как в органическом росте, так и за счет сделок M&A», — подчеркнул Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса».

erid:LjN8KcbBTРекламодатель: ООО «БАЗИС»ИНН/ОГРН: 7731316059 / ОГРН 1167746462135Сайт: www.basistech.ru

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