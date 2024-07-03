Количество отечественных передовых производственных технологий за три года выросло почти вдвое

Четыре из пяти передовых производственных технологий с ИИ разработаны или значительно модифицированы в России, а доля зарубежных вендоров упала с 2020 г. по 2023 г. более, чем на 7%: с 26,8% до 19,1%. За тот же период количество организаций, которые разрабатывают ППТ ИИ выросло вдвое, а 60% этих решений были внедрены организациями в течении последних трех лет.

Определение передовой технологии

Использование передовых производственных технологий (ППТ) с применением искусственного интеллекта (ИИ) в России ежегодно падает, но количество отечественных решений растет уже несколько лет подряд. CNews ознакомился с исследованием, в котором эту тенденцию отметили ученые из Высшей школы экономики (ВШЭ).

Изучением данной темы занимается институт статистических исследований и экономики знаний университета на основе специализированных обследований по изучению трендов, направлений и факторов развития и распространения технологий ИИ в России и мире. Также, при подготовке доклада использовались данные Росстата о разработке и использовании ППТ в России.

Исследователи из ВШЭ определяют ППТ как технологии и технологические процессы (в т.ч. необходимое для их реализации оборудование и софт), управляемые с помощью компьютера, основанные на микроэлектронике и/или применении ИТ, которые используются при проектировании, производстве или обработке продукции (товаров и услуг), включая организацию этих процессов.



Например, к ППТ с использованием ИИ могут относиться самостоятельные ИИ-решения, решающие те или иные задачи при выполнении вышеописанных процессов.

Simon Kadula / Фотобанк Unsplash Более 80% передовых производственных технологий с ИИ разработаны в России

«Случаи, когда ИИ является элементом другой ППТ в виде алгоритма или модуля (например, входит в состав комплексного решения промышленного робота с системами технического зрения или используется в технологиях компьютерного проектирования и моделирования), в данном обзоре не рассматриваются», — сказано в исследовании.

Объем разработок в России

В России разработкой ППТ ИИ занимается менее сотни организаций, но с 2020 по 2023 г. их число увеличилось более, чем вдвое: с 35 до 74 и достигло 7,5% от общего числа разработчиков ППТ.

Область ИИ интересна в равной степени как государству, так и бизнесу: в 2023 г. новые производственные технологии с использованием ИИ предложили 34 государственные и 34 частные российские организации, а также шесть организаций с участием иностранного капитала.

Всего в 2023 г. в России разработаны 88 ППТ ИИ (3,2% от общего числа ППТ, созданных в стране. Исследователи пишут, что десять из них являются принципиально новыми решениями, которые не имеют мировых аналогов. Однако, примеры таких отечественных технологий не уточнены.

Высшая школа экономики Разработка передовых производственных технологий с ИИ по видам деятельности

Большинство разработанных ППТ ИИ представлены организациями, осуществляющими деятельность в области информации и связи, а также разработчиками из сферы науки и высшего образования.

Реальное использование этих технологий

«Практика использования ППТ ИИ как самостоятельной технологии при производстве продукции также пока еще ограничена: в 2023 г. всего 634 организации применяли такие решения в своей деятельности, 372 (почти 60%) из них – работают в области информации и связи», - заявляют исследователи.

При этом, число используемых ППТ ИИ с 2020 г. увеличилось на 77% (с 582 до 1030), но их удельный вес в общем числе применяемых в производстве ППТ пока не превышает 0,5%, а более 60% используемых ИИ-решений были внедрены организациями совсем недавно: в течение последних трех лет.

Высшая школа экономики Использование передовых производственных технологий с ИИ по источникам приобретения

Организации активно применяют отечественные ППТ ИИ: 80,9% использовавшихся в 2023 г. решений были созданы в России или значительно модифицированы российскими разработчиками. Наиболее высокими темпами растет применение технологий, созданных организациями самостоятельно: за три года их число увеличилось почти втрое.

При этом количество российских ППТ ИИ, приобретенных у других организаций, тоже продолжает расти, но меньшими темпами – 60%. Доля используемых зарубежных технологий ИИ с 2020 по 2023 гг. снизилась с 26.8 до 19.1%, в основном за счет расширения практики использования российских разработок, однако в абсолютном выражении их число выросло с 156 до 197.

В ближайшей перспективе организации планируют наращивать интенсивность использования ИИ решений. По итогам 2023 г., 81 организация из числа ранее не применявших в своей деятельности ППТ ИИ сообщила, что планирует их внедрение в течение ближайших трех лет (в рамках стратегий технологического развития, инвестиционных программ, планов закупки и др.).

В случае успешной реализации запланированных мероприятий прирост числа организаций, использующих передовые технологии ИИ, может составить более 12%.