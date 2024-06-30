Market.CNews опубликовал рейтинг отечественных платформ виртуализации 2024
ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг отечественных платформ виртуализации 2024. Аналитики провели сравнение функционала, поддерживаемых режимов работы, параметров безопасности, возможностей по интеграции, стоимости и других характеристик решений, представленных на российском рынке.
Виртуализация от западных вендоров с февраля 2022 г. оказалась поистине виртуальной. Реальная же надежда — на отечественного производителя. Благо выбор есть: более 20 (более 50, согласно реестру) решений, которые борются за клиентов и стремительно наращивают функционал.
Один из трендов — консолидация рынка ПО для виртуализации. Первой ласточкой стало приобретение Базисом платформы РУСТЭК (лидер рейтинга 2023 года) прежде всего из-за высококвалифицированной команды разработки. Ожидаются и другие слияния и поглощения.
Рейтинг российских платформ виртуализации 2024 призван расставить всех участников рынка по местам, выявив сильные и слабые стороны каждого из них. Подробности — в обзоре российских платформ виртуализации 2024.
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Результаты рейтинга
Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:
- Совместимость с операционными системами.
- Наличие встроенных клиентов.
- Функционал.
- Поддержка функций и режимов.
- Вопросы безопасности.
- Вопросы интеграции.
- Уровень доверия по ФСТЭК.
- Уровень цен и другие параметры.
По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.
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Лидером рейтинга признана платформа виртуализации Базис DynamiX Enterprise от компании Базис. Она обладает наиболее широким функционалом и поддерживает необходимые режимы работы. Тестовый период и стоимость определяется индивидуально.
Источник: Market.CNews. Полная версия
Структура баллов
На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.
Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.
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