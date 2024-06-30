Market.CNews опубликовал рейтинг отечественных платформ виртуализации 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг отечественных платформ виртуализации 2024. Аналитики провели сравнение функционала, поддерживаемых режимов работы, параметров безопасности, возможностей по интеграции, стоимости и других характеристик решений, представленных на российском рынке.

Виртуализация от западных вендоров с февраля 2022 г. оказалась поистине виртуальной. Реальная же надежда — на отечественного производителя. Благо выбор есть: более 20 (более 50, согласно реестру) решений, которые борются за клиентов и стремительно наращивают функционал.

Один из трендов — консолидация рынка ПО для виртуализации. Первой ласточкой стало приобретение Базисом платформы РУСТЭК (лидер рейтинга 2023 года) прежде всего из-за высококвалифицированной команды разработки. Ожидаются и другие слияния и поглощения.

Рейтинг российских платформ виртуализации 2024 призван расставить всех участников рынка по местам, выявив сильные и слабые стороны каждого из них. Подробности — в обзоре российских платформ виртуализации 2024.

Перейти к обзору российских платформ виртуализации 2024

Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Совместимость с операционными системами. Наличие встроенных клиентов. Функционал. Поддержка функций и режимов. Вопросы безопасности. Вопросы интеграции. Уровень доверия по ФСТЭК. Уровень цен и другие параметры.

© dlpn / Фотобанк Фотодженика Виртуализация от западных вендоров с февраля 2022 г. оказалась поистине виртуальной

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

Перейти к рейтингу российских платформ виртуализации 2024

Лидером рейтинга признана платформа виртуализации Базис DynamiX Enterprise от компании Базис. Она обладает наиболее широким функционалом и поддерживает необходимые режимы работы. Тестовый период и стоимость определяется индивидуально.

Таблица 1. Топ-5 российских платформ виртуализации 2024 Место Компания Платформа виртуализации Сумма баллов 1 Базис Базис DynamiX Enterprise 899 2 Orion soft zVirt 865 3 Нума Технологии Numa vServer 828 4 vStack vStack HCP 805 5 ДАКОМ М SpaceVM 790

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг российских платформ виртуализации. Структура баллов Подробнее: Обзор российских платформ виртуализации 2024 Функционал Технические характеристики Универсальность Безопасность Доступность 320 259 172 95 53 320 245 154 95 51 305 244 139 95 45 273 272 134 75 51 285 216 119 85 85 265 235 157 100 25 245 191 129 101 87 280 183 130 95 56 235 214 144 65 65 220 221 172 60 35

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

Перейти к обзору российских платформ виртуализации 2024

Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «VIRT» в теме письма.