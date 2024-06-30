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Market.CNews опубликовал рейтинг отечественных платформ виртуализации 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг отечественных платформ виртуализации 2024. Аналитики провели сравнение функционала, поддерживаемых режимов работы, параметров безопасности, возможностей по интеграции, стоимости и других характеристик решений, представленных на российском рынке.

Виртуализация от западных вендоров с февраля 2022 г. оказалась поистине виртуальной. Реальная же надежда на отечественного производителя. Благо выбор есть: более 20 (более 50, согласно реестру) решений, которые борются за клиентов и стремительно наращивают функционал.

Один из трендов консолидация рынка ПО для виртуализации. Первой ласточкой стало приобретение Базисом платформы РУСТЭК (лидер рейтинга 2023 года) прежде всего из-за высококвалифицированной команды разработки. Ожидаются и другие слияния и поглощения.

Рейтинг российских платформ виртуализации 2024 призван расставить всех участников рынка по местам, выявив сильные и слабые стороны каждого из них. Подробности — в обзоре российских платформ виртуализации 2024.

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Результаты рейтинга

Сравнение поставщиков проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

  1. Совместимость с операционными системами.
  2. Наличие встроенных клиентов.
  3. Функционал.
  4. Поддержка функций и режимов.
  5. Вопросы безопасности.
  6. Вопросы интеграции.
  7. Уровень доверия по ФСТЭК.
  8. Уровень цен и другие параметры.

© dlpn / Фотобанк Фотодженика
Виртуализация от западных вендоров с февраля 2022 г. оказалась поистине виртуальной

По каждому из критериев была выработала балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга признана платформа виртуализации Базис DynamiX Enterprise от компании Базис. Она обладает наиболее широким функционалом и поддерживает необходимые режимы работы. Тестовый период и стоимость определяется индивидуально.

Таблица 1. Топ-5 российских платформ виртуализации 2024

Место Компания Платформа виртуализации Сумма баллов
1 Базис Базис DynamiX Enterprise 899
2 Orion soft zVirt 865
3 Нума Технологии Numa vServer 828
4 vStack vStack HCP 805
5 ДАКОМ М SpaceVM 790

Источник: Market.CNews. Полная версия

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены решения, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Рейтинг российских платформ виртуализации. Структура баллов

Подробнее: Обзор российских платформ виртуализации 2024

Функционал
Технические характеристики
Универсальность
Безопасность
Доступность

320
259
172
95
53
320
245
154
95
51
305
244
139
95
45
273
272
134
75
51
285
216
119
85
85
265
235
157
100
25
245
191
129
101
87

280
183
130
95
56

235
214
144
65
65
220
221
172
60
35

Источник: ИТ-маркетплейс Market.CNews, 2024 г.

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Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами, что позволяет увидеть, какие стороны лучше развиты у того или иного провайдера.

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Обратную связь по рейтингу и обзору можно направить по электронной почте market@cnews.ru с пометкой «VIRT» в теме письма.

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