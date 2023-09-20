К 2027 году российский рынок СУБД и инструментов обработки данных составит 170 млрд руб

Фонд «Центр стратегических разработок» (ЦСР) проанализировал состояние российского рынка систем управления данными и инструментов обработки данных и дал прогноз его развития на 2023–2027 годы. Согласно опубликованному отчёту, в 2021 году совокупный рынок СУБД и инструментов обработки данных оценивался в 72 млрд руб., а к 2027 году он вырастет до 170 млрд руб.



Состояние рынка в 2022 году

По данным исследования, в 2021 году совокупный рынок СУБД и инструментов обработки и хранения данных оценивался в 72 млрд рублей, а подавляющую долю рынка в деньгах (64%) занимали западные вендоры. До 2022 года российский рынок хранения и обработки данных стабильно рос в среднем на 15% в год, что характерно для ИТ-рынка в целом и несколько выше зарубежных показателей. Рост обеспечивался за счёт новых лицензий (расширение потребностей старых заказчиков, приход новых заказчиков).

После ухода западных вендоров рынок просел на 22% и по итогам 2022 года составил 56 млрд рублей. Доля российских компаний выросла до 66%, и впервые отечественные продукты стали доминировать в продажах в России.

К 2027 году рынок СУБД и инструментов обработки данных вырастет до 170 млрд руб

Сегменты рынка

Большая часть рынка систем управления данными и инструментов обработки данных — это программное обеспечение. Его подавляющую часть занимают непосредственно СУБД, на втором месте — оказание услуг и затем средства управления данными. Такое распределение коррелирует с распределением крупнейших компаний на рынке.

Структура продуктов и услуг на рынке в 2022 году. Источник: ЦСР

Детализируя продажи СУБД на отечественном рынке, аналитики ЦСР выделили следующие категории: «СУБД общего назначения», «Аналитические СУБД», «Резидентные СУБД (in-memory)», «Платформа HADOOP и СУБД на ней», «Графовые СУБД», «Документные базы данных», «Мультимодельные базы данных».

В части продаж российских СУБД крупнейшая доля у СУБД общего назначения (47,8%), немногим отстают от них аналитические СУБД (32%). Тройку лидеров замыкают резидентные СУБД (14%). Самые мелкие доли у документных и мультимодельных баз данных.

Детализация продаж СУБД российских вендоров . Источник ЦСР

Одним из лидеров рынка продаж СУБД среди российских вендоров стала компания Arenadata. Её продукты представлены максимально практически во всех рассматриваемых в отчёте ЦСР категориях, включая и самую большую из них — СУБД общего назначения. Согласно исследованию, Arenadata по итогам 2022 года завоевала безоговорочное первенство в категориях «Аналитические СУБД», «Платформа HADOOP и СУБД на ней». Также компания уверенно лидирует в сегменте средств загрузки данных.

«Arenadata — один из наиболее перспективных и широко представленных российских вендоров, согласно исследованию ЦСР. Это подтверждают лидирующие позиции, которые компания заняла во многих сегментах продаж СУБД и средств загрузки данных в прошлом году. Уверен, что огромный потенциал Arenadata позволит нам ещё жёстче доминировать в уже занятых сегментах и занять лидирующие позиции в новых нишах, которые постоянно появляются на нашем огромном рынке», — прокомментировал Максим Пустовой, генеральный директор Arenadata.

Помимо Arenadata, можно выделить высокие позиции ООО «Пикодата», входящую в группу компаний Arenadata, в сегментах «Резидентные СУБД (in-memory)», «Документные базы данных».

Продажа услуг и расходы заказчиков

В части оказания услуг авторы исследования отмечают, что на этот сегмент приходится лишь 19% рынка. Согласно данным по крупнейшим игрокам, основной услугой является техническая поддержка и обновления (50%), затем идут консалтинг (29%), обучение (11%) и кастомная доработка (9%).

Структура услуг по российским вендорам в 2022 году. Источник ЦСР

Рис. Структура услуг по российским вендорам в 2022 году. Источник ЦСР

С точки зрения отраслей расходы на решения хранения данных и услуги в этой области распределились следующим образом: больше всего в 2022 году потратили финансовый сектор (29%), торговля (15%), телеком и ИТ-компании (14%).

Расходы заказчиков в 2022 году. Источник ЦСР

Рис. Расходы заказчиков в 2022 году. Источник ЦСР

Прогнозы на 2023–2027 годы

Если говорить о прогнозах на 2023 год, аналитики ЦСР ожидают, что рост рынка составит порядка 20%. При этом за счёт импортозамещения выручка ряда ключевых российских вендоров может быть значительно выше — более 40%.

В 2022 году рынок совокупно оценивался в 56 млрд рублей, к 2027 году составит 170 млрд рублей, показав рост более чем в три раза.

Сегмент западного ПО, постоянно сокращаясь в объёме, будет тем не менее присутствовать на рынке до 2027 года за счёт различных схем поддержки ранее установленного иностранного софта, в том числе основанных на договорённостях штаб-квартир международных корпораций.

При умеренно оптимистическом развитии событий российские вендоры, достигнув высокого уровня зрелости, смогут активнее работать на внешнем рынке. Таким образом, ежегодные темпы роста рынка СУБД и других инструментов управления данными за период 2023–2027 годов ожидаются в районе 24,9%. В 2027 году на долю российских вендоров придётся порядка 167 млрд руб. или 98% всего объёма рынка. Ожидается, что объём сегмента СУБД достигнет 73 млрд руб.