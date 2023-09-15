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Экосистема сервисов для онлайн-коммуникаций Webinar заработала на ОС Astra Linux

ГК «Астра» и компания Webinar Group протестировали и подтвердили совместимость ИТ-продуктов. Теперь пользователи отечественной операционной системы получат доступ к современным функциям платформы Webinar для эффективных бизнес-коммуникаций в онлайне.

Партнерство Webinar Group и ГК «Астра»

ГК «Астра» и компания Webinar Group заключили соглашение о партнерстве, в рамках которого протестировали и подтвердили совместимость ИТ-продуктов. Теперь участие во встречах и вебинарах через веб-версию платформы Webinar осуществляется с полным сохранением всех функциональных возможностей под управлением ОС Astra Linux Special Edition.

Webinar — экосистема сервисов для всех видов онлайн-коммуникаций и совместной работы команд. Решения Webinar Group позволяют проводить вебинары на аудиторию до 5 000 слушателей, дистанционные встречи и совещания для 100 участников, организовывать качественные онлайн-трансляции событий и создавать собственные онлайн-курсы.

Новые возможности

Совместимость операционной системы Astra Linux и платформы Webinar предоставляет заказчикам импортонезависимый стек решений для обучения, онлайн-коммуникаций и совместной работы. Пользователи ОС Astra Linux, независимо от географического местоположения, смогут получить доступ к широкому спектру инструментов платформы: от чата с участниками и обмена контентом до расширенной аналитики и статистики по онлайн-мероприятиям. Операционная система Astra Linux обеспечивает независимость и безопасность критически важных сервисов. Благодаря партнерству компаний клиенты с особыми требованиями к информационной безопасности смогут получить комплексное решение.

Совместимость операционной системы Astra Linux и платформы Webinar предоставляет заказчикам импортонезависимый стек решений для обучения, онлайн-коммуникаций и совместной работы

«Сотрудничество с Webinar Group подчеркивает нашу стратегическую цель в создании комплексных отечественных решений для клиентов, — отмечает Дмитрий Тараканов, директор департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра». — Мы предлагаем рынку продукты, которые не только конкурентоспособны среди зарубежных аналогов, но и способствуют укреплению ИТ-инфраструктуры российских организаций».

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Облака

«Сегодня забота о сохранности данных организации как никогда важна для крупного бизнеса. Astra Linux занимает лидирующие позиции на отечественном рынке операционных систем, и все больше компаний переводят на нее свои ИТ-инфраструктуры, — отмечает Владимир Карпенко, руководитель бизнес-юнита On-premise и Meetings Webinar Group. — Как разработчику нам важно, чтобы преимущества нашей платформы были доступны пользователям всех ключевых операционных систем, устройств и браузеров. Именно поэтому обеспечение совместимости с ОС Astra Linux стало для нас приоритетным».

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