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ПСБ первым в России провел расчеты в цифровых рублях между бизнесом и физическим лицом

Промсвязьбанк стал первым банком в России, который провел расчеты в цифровых рублях между бизнесом и физическим лицом.

ПСБ стал первым российским банком, который провел расчеты в цифровых рублях. Предприниматель — клиент ПСБ, работающий в сфере онлайн-образования, открыл электронный кошелек, создал QR-код и передал его покупателю для последующей оплаты услуг, которая прошла успешно.

Предприниматель также смог в мобильном приложении ПСБ обменять цифровые рубли на безналичные рубли и обратно, произвел операцию b2c в цифровых рублях. Операции по оплате покупок с QR-кодом будут тарифицироваться по более низкой ставке 0,3%, что значительно ниже действующих тарифов эквайринга.

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Фото: Freepik
Операцию в цифровых рублях произвел предприниматель-клиент ПСБ, работающий в сфере онлайн-образования

«Платформа цифрового рубля, которая была разработана Банком России, дает возможность малому и среднему бизнесу получить доступ к своему цифровому счету и начать проводить операции в новом формате, в том числе в ночное время, — отметил старший вице-президент, руководитель блока среднего и малого бизнеса ПСБ Александр Чернощекин. — Транзакции в цифровой валюте помимо обычных расчетов между юридическими и физическими лицами будут востребованы при проведении страховых выплат, а также при использовании смарт-контрактов и в прочих процессах, где необходима повышенная безопасность и прозрачность, так как все расчеты в цифровых рублях осуществляются с использованием криптографической защиты и шифрования».

Токен: Kra23n3BVРекламодатель: ПАО «Промсвязьбанк»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

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