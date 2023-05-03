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«Дом.РФ» разработал карьерного бота на основе ChatGPT

Лаборатория данных «Дом.РФ» и Центр развития карьеры внедрили карьерного бота на основе нейросети ChatGPT.

Лаборатория данных «Дом.РФ» и Центр развития карьеры внедрили карьерного бота на основе нейросети ChatGPT. Его задача – отвечать на самые распространенные вопросы кандидатов на стажировку в компании, связанные с оформлением, графиком, этапами отбора и программами развития.

Карьерный бот разработал Институт развития к старту программы оплачиваемой стажировки «Дом.РФ». Ожидается, что технология поможет получить свыше 10 тысяч заявок от молодых специалистов со всей страны, им не придется пользоваться другими поисковиками, чтобы узнать о компании больше.

«Только за первую неделю после запуска чат-бота поступило несколько тысяч запросов. Мы точно будем развивать эту технологию и собственную разработку на ее базе. До конца 2023 г. мы планируем разработать и запустить собственную языковую GPT-модель, которая будет применяться в службе технической поддержки, при консультациях клиентов и обработке входящих сообщений», – сказал управляющий директор по ИТ и цифровизации «Дом.РФ» Николай Козак.

«Мы постоянно ищем новые способы взаимодействия с кандидатами, выходящие за рамки привычных. Возможности чат-ботов на текущем уровне их развития уже позволяют достаточно эффективно отвечать на часто задаваемые вопросы об отборе и культуре "Дом.РФ" — это облегчает работу кураторов стажировок при первичных запросах. С другой стороны, актуальность темы искусственного интеллекта также позволяет "Дом.РФ" говорить на близком молодым специалистам языке», – отметил директор по персоналу и операционной̆ эффективности «Дом.РФ» Захар Малахов.

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Карьерный бот можно запустить по ссылке. Подать заявку на стажировку можно до 25 мая 2023 г., пройдя по ссылке.

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