Старикам в ИТ не место. 50-летние специалисты стали исчезающим видом

В Великобритании зафиксирована нехватка гигантского количества ИТ-специалистов старше 50 лет. Лишь пятая часть общего их числа отметили 50-летний юбилей. Эксперты не берутся предположить, с чем это связано. Причина может скрываться и в неправильно собранной статистике, и в нежелании компаний принимать на работу возрастных сотрудников.

Паспорт лучше не показывать

Сфера информационных технологий, как выяснилось, является одной из тех, где почти нет места специалистам старшего возраста. Подавляющее большинство (78%) работников этой отрасли – молодые специалисты, а те, кто старше 50 лет, занимают лишь оставшуюся 22-процентную долю, пишет The Register.

Информация актуальна для Великобритании. В настоящее время в этой стране из 1,9 млн ИТ-шников лишь 413 тыс. человек отметили свой 50-летний юбилей. Такую статистику предоставили эксперты Британского компьютерного общества (British Computer Society, BCS). По их подсчетам, нужно увеличить их количество примерно на треть, почти на 150 тыс., чтобы их представительство в ИТ стало примерно таким же, как в других секторах британской экономики.

Столь высокий возрастной дисбаланс в британской ИТ-сфере идет вразрез с планами властей на превращение страны в новую «Кремниевую долину», говорится в исследовании BCS. Сотрудники организации считают, что добиться этого можно исключительно путем привлечения в отрасль не только молодежи и людей в возрасте от 35 до 49 лет, но и тех, кому уже исполнилось 50. В BCS считают, что ИТ-cфера Британии должна быть насыщена специалистами всех возрастов.

Конкуренция с США

Название «Кремниевая долина» носит часть американского штата Калифорния, где сосредоточено гигантское количество ИТ-компаний, в том числе известных на весь мир. Многие современные ИТ-гиганты начинали свой путь именно здесь.

ИТ-отрасль Британии не очень интересует специалистов, проживших более полувека

Власти Великобритании намерены превратить всю страну в «новую Кремниевую долину». Именно такую цель озвучил нынешний канцлер Казначейства Великобритании Джереми Хант (Jeremy Hunt), до 2019 г. занимавший пост министра иностранных дел в этой стране.

Хант лишь поставил цель, которую власти страны хотят достигнуть, но обошелся безо всякой конкретики. Он не стал называть сроки реализации плана, а также этапы, которые Великобритания должна пройти прежде, чем стать центром притяжения ИТ-компаний со всего света. Другими словами, весь процесс может затянуться на долгие годы и десятилетия. Также Хант не уточнил, как власти намерены бороться с возрастным дисбалансом в сфере, выявленным специалистами BCS.

В активном поиске

По подсчетам BCS, чтобы среднее количество возрастных специалистов в ИТ-сфере Великобритании соответствовало показателям других отраслях, нужно, чтобы ею заинтересовалось еще, по меньшей мере, 148 тыс. человек. Где их найти и как привлечь в отрасль, эксперты не сообщают.

Нехватка ИТ-специалистов из возрастной группы «50+» особенно сильно заметна на северо-востоке Великобритании. В этом регионе лишь каждый восьмой ИТ-шник преодолел 50-летний рубеж. С чем именно это связано, в BCS не уточняют.

При этом даже среди безработных ИТ-специалистов не так уж и много 50-летних. В 2021 г. таковых насчитывалось в пределах 13 тыс. человек или примерно 3,1% от общего количества. И все же это выше показателя в 1,5% в возрастной группе «от 16 до 49». Так, может, дело в самих работниках и в их персональных качествах?

Кто виноват

На деле нельзя со 100-процентной уверенностью сказать, что причина нехватки возрастных ИТ-специалистов кроется исключительно в них самих. Тут еще следует учитывать и то, как ведется подсчет их количества, в частности, какие сведения используются при сборе статистики.

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По словам представителей BCS, что пожилые технические специалисты, все еще работающие в ИТ-сфере, с большей вероятностью будут работать не по найму, а по почасовой оплате. Также они с большей вероятностью будут работать неполный рабочий день. Причин тому множество, но одна из них – это тот факт, что в Британии средняя почасовая оплата технарей выше на 14% в сравнении с ИТ-шниками, получающими зарплату раз в месяц.

Кроме того, представители более старшего поколения ИТ-специалистов (50+ лет) с меньшей вероятностью будет иметь высшее образование — оно есть лишь у 64% из них против 84% у ИТ-шников в возрасте до 49 лет. И лишь 9% возрастных специалистов имеют степень в области ИТ по с 12% среди более молодой группы.

Работодатели тоже замешаны

Вполне может оказаться, что при составлении статистики не учитывалось количество внештатных работников ИТ-сферы и тех, у кого нет профильного высшего образования. Но нельзя отрицать и тот факт, что многие работодатели в этой отрасли умышленно стараются не давать работу возрастным специалистам, отдавая предпочтение их более молодым коллегам.

Разумеется, ни одна компания не будет открыто говорить соискателям, что они не подходят ей по возрасту, поскольку это с почти 100-процентной вероятностью выльется в судебный иск. В этом плане наиболее показательным, как сообщал CNews, является пример американской корпорации IBM, которая с 2014 г. уволила около 100 тыс. пожилых сотрудников в стремлении «омолодить» свой штат.

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Однако компании могут скрыто намекать пожилым ИТ-шникам, что они им не рады. CNews писал, что они используют для этого особый стиль составления объявления о вакансиях. Этот факт доказала группа ученых в результате длительного исследования.

Подобная хитрость позволяет компаниям абсолютно законно держать в своем ИТ-отделе лишь молодых специалистов. Секрет заключается в том, что в объявлениях есть лишь намеки на возраст, но нет прямых указаний к нему, поэтому даже если пожилые ИТ-специалисты и попытаются засудить компанию, открывшую вакансию, то своей цели он не добьется.