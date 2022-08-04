В США закрыты тысячи государственных дата-центров по всей стране. Это только начало

По инициативе властей США в стране за последние 12 лет закрылось свыше 6000 ЦОДов. Чиновники стремятся оптимизировать расходы на их содержание, но пока им удалось сэкономить лишь $5,8 млрд, то есть менее $500 млн в год. Это может привести к дефициту свободных стоек, подобному тому, что в настоящее время наблюдается в России, где из-за геополитики развитие многих ЦОДов остановлено.

США избавляются от дата-центров

Американские власти подвели итоги федеральной программы Federal Data Center Optimization Initiative (FDCOI), направленной на оптимизацию сети центров обработки данных (ЦОД) на территории страны. Все предпринятые в рамках этой программы действия привели к закрытию свыше 6000 ЦОД различной величины. О каких конкретно ЦОДах идет речь, в отчете не сказано. Вероятно, они были возведены на деньги их бюджета, или же обслуживали различные госинформсистемы.

Инициируя FDCOI, власти США преследовали сразу несколько целей. Ключевая из них – это сдерживание перерасхода бюджетных средств на развитие инфраструктуры дата-центров. В 2022 г. срок действия FDCOI истек

За 12 лет существования FDCOI программа сэкономила властям США около $5,8 млрд, пишет портал DataCenter Dynamics. С одной стороны, масштабы немаленькие, с другой – это меньше $500 млн в год.

Точное число закрытых американских ЦОДов еще предстоит выяснить. К 2019 г. таковых насчитывалось, по разным оценкам, около 6250 по всей территории США. Насколько увеличилось их количество в течение следующих трех лет, неизвестно.

FDCOI завершена, но угроза роста числа закрытых ЦОДов сохраняется

Стоит обратить внимание, что эти подсчеты имеют зашкаливающую долю погрешности. Под ЦОДами в данном случае подразумеваются не только полномасштабные дата-центры но и небольшие серверные комнаты, в том числе и те, где стоит всего-навсего один сервер.

Могло быть лучше

FDCOI – программа с не самой счастливой историей. Доподлинно неизвестно, когда именно власти США приступили к работе над ней, но DataCenter Dynamics утверждает, что ее запуск неоднократно откладывался. Из этого следует, что заработать она должна была еще раньше, чтобы к концу срока своего действия принести более выдающиеся результаты. В то же время в период существования FDCOI ее масштабы неоднократно расширялись. Таким образом, неизвестно, какими были первоначальные цели американских властей, и удалось ли им достичь их.

Что дальше

Закрыв программу FDCOI, американские чиновники тут же инициировали новую. Она носит название Federal Data Center Enhancement Act (FDCEA). Она больше не нацелена на сокращение числа дата-центров и их консолидацию.

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Здесь цели совсем другие – инициатива FDCEA направлена на повышение безопасности дата-центров и повсеместный переход в облачную среду. С другой стороны, не исключено, что ЦОДы, не соответствующие современным требованиям безопасности, будут закрыты.

Тем временем в России

Пока неизвестно, чем в итоге обернется для США исчезновение тысяч дата-центров по всей стране. Нельзя исключать и вероятность их дефицита.

В России, по крайней мере, в Москве, уже образовалась нехватка мест в имеющихся ЦОДах. Как сообщал CNews, еще в I квартале 2022 г. в столичном регионе почти не осталось свободных стоек в центрах обработки данных. На этот момент их было всего 800, и это минимум за последние пять лет.

Проблема тянется со времен пандемии коронавируса, однако сложившаяся после 24 февраля 2022 г. геополитическая обстановка может заметно усугубить ее. К середине апреля 2022 г. все операторы коммерческих дата-центров пересмотрели свои планы по запуску новых мощностей. Многие проекты по развитию были заморожены, в том числе из-за нехватки комплектующих.

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Происходящее в Москве и Московской области напрямую влияет на весь российский рынок ЦОДов. На эти регионы приходится до 72% всего рынка услуг colocation в России, в рамках которых провайдер размещает оборудование клиента на своей территории, подключает его к электричеству, обеспечивает обслуживание и подключение к каналам связи с высокой пропускной способностью.