Спортсмен, обвиненный в убийстве амурского цифрового министра, отпущен из зала суда

Благовещенский городской суд огласил приговор в отношении Алексея Шкарина, по вине которого погиб министр минцифры Амурской области Александр Курдюков. Местному жителю присудили 7 месяцев колонии-поселения, так как суд посчитал его действия «преступлением небольшой тяжести».



Очень мягкий приговор

Благовещенский городской суд рассмотрел дело о гибели министра цифрового развития Амурской области Александра Курдюкова, сообщается на сайте суда. Действия местного жителя Алексея Шкарина, причинившего смерть по неосторожности (ч.1 ст.109 Уголовного кодекса России), признаны преступлением небольшой тяжести.

Мастеру спорта по пауэрлифтингу Шкарину присудили 7 месяцев в колонии-поселении, при этом суд счел срок уже отбытым за счет времени, проведенного в СИЗО. Также Шкарин должен выплатить супруге погибшего компенсацию морального вреда в размере 1 млн руб.

Среди смягчающих обстоятельств - признание вины и раскаяние, а также помощь сотрудникам полиции в расследовании преступления. Кроме того, Шкарин воспитывает малолетних детей и ранее судим не был. Перед супругой министра он извинился во время судебного заседания.

Ранее подсудимый ходатайствовал о вынесении приговора без проведения судебного разбирательства.

Обстоятельством, отягчающим наказание, Благовещенский суд признал употребление спиртных напитков в момент драки.

Драка с последствиями

Напомним, речь идет о трагедии, произошедшей в июле 2021 г. неподалеку от семейного пансионата в селе Плодопитомник. Мужчины вместе выпивали, а затем поссорились, так как Шкарин нецензурно оскорбил жену министра. В некоторых СМИ уточняли, что Алексей Шкарин пытался ухаживать за супругой Курдюкова, якобы не подозревая, что у нее есть муж.

В какой-то момент он ударил Курдюкова ладонью по лицу, а тот, потеряв равновесие, упал на бетонную поверхность и ударился головой.

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Его госпитализировали с открытой тупой черепно-мозговой травмой, но врачам спасти министра не удалось. Смерть наступила спустя несколько дней в амурской областной клинической больнице от осложнений.

Биография 39-летнего министра

Александр Курдюков родился 8 сентября 1981 г. в Благовещенске и погиб в возрасте 39 лет. У него остались жена и два сына – 2011 и 2015 годов рождения. В 2003 г. он окончил государственный университет по специальности «Информационные системы (по областям применения)» с присвоением квалификации «информатик-экономист».

У Александра Курдюкова остались супруга и двое детей.

До 2010 г. Александр Курдюков работал в банке ФКБ «Далькомбанк» Благовещенский, завершив здесь карьеру в должности главного инженера-программиста.

В 2010 г. он заступил на работу в министерство социальной защиты населения Амурской области, где руководил отделом автоматизации и ИТ. Спустя два года Курдюков стал начальником управления информатизации правительства Амурской области. В апреле 2020 г. Александра Курдюкова назначили первым замминистра, исполняющим обязанности министра цифрового развития и связи Амурской