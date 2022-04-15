Российский антисанкционный закон больно ударит по отечественной электронике

Производители электроники в России просят не принимать закон об уголовном наказании за исполнение санкций, введенных против страны. По их мнению, так они лишатся почти всех импортных компонентов для выпуска электронного оборудования.

Проблемы закона

Российские производители электроники выступили против закона об уголовном наказании за исполнение санкций, введенных против России, — они заявили, что могут лишиться подавляющего большинства компонентов, поступающих из-за рубежа. Об этом сообщило издание Forbes.

Руководитель Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ), куда входят более 100 компаний, Иван Покровский заявил изданию, что, согласно его данным, российские разработчики могут лишиться 95% импортных компонентов для выпуска электронного оборудования.

Сейчас в Россию запрещены поставки только 5% необходимых компонентов, рассказал Покровский. Это процессоры, микроконтроллеры и другие сложные в производстве устройства. «Однако нам все еще поставляют стандартные полупроводники и электромеханические компоненты», — сообщил руководитель АРПЭ.

Если закон об уголовном наказании за исполнение санкций, введенных против России , будет принят, электронная промышленность лишится почти всех импортных компонентов

Проект закона об уголовной ответственности за следование санкциям против России предполагает, что российские компании не вправе отказаться от работы с подсанкционными организациями, если это противоречит их деловым интересам.

Покровский отмечает, что если российские компании будут обязаны продавать комплектующие компаниям, находящимся под санкциями, иностранные поставщики разорвут контракты, чтобы не нарушить условия санкций.

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«Для зарубежных поставщиков это отчасти морально-этическая проблема: если они сохранят поставки, то нарушат западные санкции, а если их партнер в России откажется помогать компаниям под санкциями, то в тюрьму может попасть уже он», — отметил глава ассоциации. Максимальное наказание, согласно проекту закона, составляет до 10 лет лишения свободы.

Мощностей для массового выпуска в России недостаточно

Покровский заявил, что в случае принятия законопроекта России придется разрабатывать все компоненты самостоятельно. «Однако сейчас большая часть производства заточена под военно-промышленный комплекс, и для массового выпуска компонентов для гражданского оборудования (например, телекоммуникационных сетей) в России недостаточно ни мощностей, ни качества производства на площадках», — заключил руководитель АРПЭ.

8 апреля Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) раскритиковал внесенный в Госдуму проект закона, вводящий уголовную ответственность за исполнение антироссийских санкций, писал «Интерфакс». По мнению союза, предлагаемая в законопроекте ответственность и вынужденное прекращение работы иностранных компании в России лишит страну товаров и услуг, необходимых для бизнеса и населения. В РСПП уже поступают обращения российских компаний о намерении крупных иностранных инвесторов свернуть совместные многомиллиардные инвестиционные проекты в России в случае принятия законопроекта.