Разделы

ПО Безопасность Интеграция Техника
|

Искусственный интеллект заявил о приемлемости пьяного вождения и убийства людей

Чат-бот на базе технологий ИИ, который был обучен давать «этические рекомендации», продемонстрировал свою несостоятельность. Например, он посчитал «нормальным» вождение в пьяном виде и убийство солдатами мирных жителей во время войны.

Странная этика

Сотрудники американского Института Аллена по вопросам искусственного интеллекта в Сиэтле попытались реализовать систему на базе технологий ИИ, которая могла бы помогать людям делать сложный этический выбор. Получившийся в результате чат-бот Ask Delphi очень быстро, однако, продемонстрировал весьма странные этические нормативы, вернее их отсутствие.

На некоторые вопросы система давала вполне ожидаемые, правильные ответы: например, говорила, что не надо обедать в ресторане и уходить, не заплатив, и что очень невоспитанно включать громкую музыку в три часа ночи при спящих соседях.

Однако при небольших изменениях в вопросах начинались странности. Например, когда задали вопрос «нормально ли включать музыку в три часа ночи при спящем соседе, если это доставляет мне удовольствие», машина ответила «да, нормально».

На вопрос, можно ли водить машину в подпитии, если этого весело, машина также ответила «это приемлемо».

vau600.jpg
Попытка сделать ИИ этическим авторитетом провалилась

Были и более странные и даже угрожающие ответы. Например, с точки зрения машины, «это ожидаемо», если солдат на войне целенаправленно убивает гражданских лиц.

Проявила машина и некоторое подобие расистских наклонностей, сообщив, что «это нормально», если ночью к вам приближается белый человек, но на вопрос о приближении чернокожего ответ был: «это вызывает озабоченность».

Пользователи AskDelphi довольно быстро обнаружили, что систему весьма легко заставить дать именно тот ответ, который они хотят увидеть, — достаточно правильно построить фразы.

Чудес не бывает

В то время как многие ИИ-системы демонстрировали неожиданную предубежденность во многих вопросах (особенно когда речь заходит о таких темах как раса, сексуальная ориентация и т. п.), попытки с этим бороться дают пока лишь относительные результаты.

Источники данных для обучения были неоднозначными: среди них субреддиты Am I the Asshole? («А не свинья ли я») и Confessions («Признания»), где люди делятся жизненными ситуациями и своими действиями и запрашивают этические оценки, а также из популярной колонки советов Dear Abby («Дорогая Эбби»).

Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву
Инновации и стартапы

Система, впрочем, тренировалась исключительно на самих ситуациях, описываемых в этих ресурсах, а не на ответах пользователей.

С другой стороны, авторы Ask Delphi использовали краудсорсинговую систему Amazon MechanicalTurk для поиска респондентов, которые могли бы участвовать в обучении ИИ.

Они также учитывали возможные искажения и проявления необъективности в результатах, выдаваемых AskDelphi, но довольно быстро нашлись способы заставить систему выдавать антиэтичные ответы.

Авторы Ask Delphi и исследовательской работы, описывающей ее модель, указывают, что это лишь эксперимент, и что воспринимать его в качестве «морального авторитета» ни в коем случае не стоит.

«Чудес не бывает: системы ИИ обучаются на основе тех массивов данных, которые им предоставили люди, — говорит Анастасия Мельникова, директор по информационной безопасности компании SEQ. — Все перегибы, проявления необъективности проистекают исключительно оттуда, самим по себе им возникнуть неоткуда. В данном случае, судя по публикациям самих разработчиков AskDelphi, источники данных были выбраны очень своеобразные. И не в лучшем смысле этого слова».

«ИТ создаются и используются людьми; данная ситуация — это один из первых тревожных звонков к теме использования ИИ без централизованного регулирования и контроля со стороны людей, — считает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании “Информационные технологии будущего”. — Безусловно, можно сказать, что опыт AskDelphi был неудачным и несостоятельным технически, но в любом случае он заставляет задуматься о том, насколько “страшные сказки” про искусственный интеллект из западной фантастики могут в итоге просочиться в нашу действительность».

Роман Георгиев

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Госсистема учета преступности появится с опозданием на год

Как сформировать цифровую корпоративную культуру

«Русгидро» не смогла отдать импортозамещение ПО кипрскому офшору. Новый претендент — российская компания «в кризисном финансовом состоянии»

Выпущен давно ожидаемый отраслью 48-ядерный процессор «Байкал». Цена

Использование отечественных чипов в российском «железе» станет обязательным на год раньше

В России создадут суперприложение для чиновников за полмиллиарда

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Многофункциональные устройства для выпечки: лучшие мультипекари 2021 года

Лучшие смартфоны 2021 года: выбор ZOOM

Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж

Показать еще

Наука

Космическая агрономия: марсианскую почву сделали плодороднее земной

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021