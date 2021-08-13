Минцифры лишили информсистемы стоимостью почти в 1 миллиард

Из нацпрограммы «Цифровая экономика» исключены мероприятия по созданию АИС проектной деятельности. Куратором данного мероприятия выступало Минцифры, затраты на создание системы оценивались в 970 млн руб.

«Цифровая экономика» осталась без АИС проектной деятельности

В распоряжении CNews оказался обновленный вариант федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». Из него следует, что из документа было исключено мероприятие по разработке, внедрению и сопровождению автоматизированной информационной системы (АИС) проектной деятельности — «Типовое облачное решение по автоматизации проектной деятельности органов государственной власти» (АИСПД).

Результат создания АИСПД был включен в федпроект «Цифровое госуправление» в конце 2018 г. Куратором мероприятия выступало Минцифры. Затраты федерального бюджета на создание данной системы в период до 2024 г. должны были составить 970 млрд руб.

Для чего была нужна АИСПД

В 2018 г. Минкомсвязи (предшественник Минцифры) разработало проект постановления Правительства о функционировании АИСПД. Согласно документу, АИСПД должна была отвечать за информационное обеспечение проектной деятельности в Правительстве, в том числе федерального проектного офиса, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов федерации и органов местного самоуправления.

Программа «Цифровая экономика» лишилась проекта создания АИСПД под эгидой Минцифры

Также АИСПД должна была отвечать за решение следующих задач: информационное взаимодействие поставщиков и пользователей информации, содержащейся в системе, оперативный и объективный мониторинг реализации проектов, взаимодействие с гражданами по вопросам реализации проектов и проектным инициативам, ведение электронных форм отчетности, информационная поддержка системы стимулирования участников проектной деятельности, включая учет показателей эффективности деятельности.

Функциями АИСПД значилось управление портфелем проектов в органах власти различного уровня по единой методологии, в том числе учет и ведение проектных предложений, инициирование проектов, ранжирование и формирование портфеля проектов, подготовка проекта, реализация проекта и управление изменениями проекта, завершение проекта, мониторинг реализации проектов, анализ, оценка и иные контрольные мероприятия реализации проектов, получение сведений о ходе реализации проектов из различных внешних источников.

Также в числе функций АИСПД были прописаны поддержка принятия управленческих решений на основании оперативного и объективного мониторинга реализации проектов, использование электронной отчетности по проектной деятельности, формирование статистически достоверной информации по статусу реализации проектов, учет и расчет персональных и проектных показателей эффективности, мотивация постоянных и временных органов управления и участников проектной деятельности, формирование единого источника достоверной информации о проектной деятельности в органах власти различного уровня, доступность информации о проектах для органов государственной власти и организаций.

Почему было решено отказаться от создания АИСПД

Согласно материалам федпроекта «Цифровое госуправление», исключение из документа мероприятий по созданию АИСПД связано с тем, что согласно постановлению Правительства «Об организации проектной деятельности в Правительстве РФ» соответствующая деятельность должна вестись в государственной информационной системе «Электронный бюджет».

Следовательно, создание АИСПД было бы дублирующим результатом. В пресс-службе Минцифры подтвердили CNews исключение данного мероприятия из нацпрограммы «Цифровая экономика».