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Альфа-Банк выпустил новое приложение для инвестиций

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Альфа-Банк объявил о выходе на рынок приложения для инвестиций, которое заменит «Альфа-Директ». Решение позволяет заниматься биржевой торговлей акций и облигаций российских и зарубежных компаний.

Новое приложение Альфа-Банка

Альфа-Банк выпустил «Альфа-Инвестиции» — приложение, которое, как отмечают в компании, будет простым и понятным даже для новичков в биржевой торговле. С его помощью можно покупать и продавать акции и облигации российских и иностранных компаний, обменивать валюту по курсу биржи, собирать инвестиционный портфель и управлять своим доходом.

Открыть брокерский счет в Альфа-Банке стало очень просто, нужно лишь ввести в приложении «Альфа-Инвестиции» свои номер телефона и имя. Этого достаточно, идти в офис или вводить паспортные данные не придется.

«Все больше клиентов сейчас начинают инвестировать. У многих нет знаний и подготовки, чтобы пользоваться профессиональными инструментами биржевой торговли — но теперь это и не обязательно. В «Альфа-Инвестициях» есть все нужные функции, а пользоваться приложением очень просто. Наше новое приложение поможет новичкам легко влиться в мир инвестиций, а опытные пользователи «Альфа-Директа» оценят скорость «Альфа-Инвестиций», функциональность и возможности по настройке интерфейса», — отметил руководитель брокерского бизнеса Альфа-Банка Илья Васильев.

Новое приложение пришло на смену «Альфа-Директу»

Чтобы начать зарабатывать через «Альфа-Инвестиции», специальные знания не нужны: в приложении есть подсказки, объяснения терминов, подборки популярных ценных бумаг от экспертов банка. Главный экран приложения можно настроить как удобно — добавить нужные виджеты, убрать все лишнее.

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В приложении есть подсказки, объяснения терминов, подборки популярных ценных бумаг

Приложение «Альфа-Инвестиции» уже доступно в Google Play и App Store и при следующем обновлении приложения «Альфа-Директ» автоматически заменит его на смартфонах клиентов Альфа-Банка.

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