Сбой в ИТ-системах Федерального резерва парализовал финансовую систему США

Вызванный, предположительно, человеческой ошибкой сбой заблокировал возможность проведения электронных транзакций на территории США. Инцидент вряд ли связан с кибератакой. Подробностей в банке Федерального резерва США не сообщают.

Бутылочное горлышко

Массированный сбой в ИТ-системах Федерального резерва — организации, выполняющей функции центрального банка США, сказался на всей банковской системе страны, сообщает Bleeping Computer. Из-за сбоя оказалось невозможным проводить целый ряд транзакций, перестали нормально функционировать и некоторые другие сервисы, в рамках которых производится обращение к системам Федерального резерва.

Фактически речь шла о временном параличе платежных систем по всей стране. Общий объем транзакций, ежедневно проводимых через систему Fedwire, например, достигает $3 трлн. Естественно, даже часовая приостановка любых операций — это грандиозный финансовый ущерб для всех

Представители организации заявили, что произошла некая «операционная ошибка» на их стороне, что и вызвало отключение части систем. Это сказалось практически на всех сервисах, предоставляемых банком Федерального резерва. У администраторов ушло до трех часов на то, чтобы восстановить их работоспособность. Как минимум, в течение часа транзакции не производились вовсе.

Криптобиржи также задело

Сбой также сказался на функционировании целого ряда криптобирж, таких как Binance. Они потеряли возможность производить ACH-транзакции, поскольку те проводятся через системы Федерального резерва. Пользователи не могли ни снимать, ни депонировать средства.

ИТ-сбой парализовал финансовые транзакции в США

Представители Федерального резерва не дали никаких объяснений произошедшему, ограничившись фразой об «операционной ошибке».

Стоит отметить, что Федеральный резервный банк пользуется защитой Национального центра реагирования на киберугрозы (NIRT), которая обеспечивает кибероборону для множества государственных организаций в США. В 2016 г. агентство Reuters опубликовало материал, в котором, со ссылкой на внутреннюю документацию банка, указывалось, что между 2011 и 2015 гг. банк был с разной степенью успешности атакован не менее 50 раз. Однако до полного прекращения обслуживания дело не доходило.

«Речь вряд ли идет о каком-либо серьезном киберинциденте, operational error — это, скорее всего, человеческий фактор, — отмечает Анастасия Мельникова, эксперт по информационной безопасности компании SEC Consult Services. — Настораживает, однако, тот факт, что сбой в духе “что-то нажали и все сломалось” способен парализовать банковскую систему всей страны; по большому счету это совершенно нелепо. Едва ли самая успешная кибератака могла наделать больше вреда».