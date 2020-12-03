Минцифры перенесет на три года создание российского киберполигона

Перенос сроков создания киберполигона

Минцифры предложило продлить сроки создания в России киберполигона с 2021 г., как планировалось ранее, до 2024 г.

Проект с изменениями в постановлении Правительства опубликован на regulation.gov.ru 27 ноября 2020 г. На 2021-2024 гг. запланировано отраслевое и функциональное развитие инфраструктуры киберполигона, а в опытную эксплуатацию его введут в декабре 2020 г., пишет «Коммерсант».

В частности, в проекте, как следует из пояснительной записки, предлагается увеличить долю трат по направлению «затраты организации на закупку работ (услуг) у третьих лиц, непосредственно связанных с реализацией мероприятий» с 25 до 40% в связи ‎с переходом к созданию, развитию и обеспечению функционирования ‎и эксплуатации отраслевых сегментов киберполигона на период 2021-2024 гг. на базе сформированной в 2019-2020 г. опорной инфраструктуры.

Цель киберполигона – обучать и тренировать специалистов и экспертов в области информационной безопасности, а также тестировать российские решения.

Киберполигон представляет собой инфраструктуру для тестирования программного и аппаратного обеспечения путем моделирования компьютерных атак и отработки реакций на них, а также отработки практических навыков учащихся, специалистов, экспертов и руководителей по обеспечению информационной безопасности.

Минцифры предложило продлить до 2024 г. сроки создания в России киберполигона

Продление сроков связано с расширением числа отраслей, для которых создается инфраструктура. Как следует из проекта Минцифры, потребуется создать сегменты инфраструктуры для проведения киберучений не только для банковской и энергетической отраслей, но и телекоммуникационной, транспортной, нефтяной и других. Бизнес может заинтересовать участие в учениях, так как практическая подготовка специалистов в области ИБ пока отстает от зарубежной, добавляет «Коммерсант».

Создание государственного киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов в области ИБ, а также тестирования российских решений из этой области предусмотрено федеральным проектом «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». В регионах планируется создать четыре опорных центра киберполигона, которые подключатся к инфраструктуре оператора. Объем государственной субсидии на проект в 2019-2020 гг. составил 364,55 млн руб., на 2021-2024 годы в бюджете заложены еще 600 млн руб.

Ранее затраты на киберполигон уже были урезаны

В марте 2020 г. CNews изучил обновленный федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». Документ предполагал затраты в размере 30,7 млрд руб. за период до 2024 г. включительно, из которых федеральный бюджет должен будет внести 18,1 млрд руб., внебюджетные источники — 12,6 млрд руб.

Документ пришел на смену предыдущей версии данного федерального проекта, которая предполагала затраты в размере 27,9 млрд руб. за период до 2021 г. включительно. Из этой суммы федеральный бюджет должен был выделить 15,3 млрд руб., внебюджетные источники — 12,6 млрд руб.

В частности, еще в марте 2020 г. планировалось, что на создание киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области ИБ и ИТ современным практикам обеспечения безопасности федеральный бюджет выделит 1,7 млрд руб.

Однако в апреле 2020 г. стало известно, что расходы на обеспечение ИБ в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» сокращены на треть до 20 млрд руб. В основном урезание расходов связано с отказом от внебюджетного финансирования поддержки российских разработчиков ПО. CNews писал, что затраты на введение в эксплуатацию киберполигона для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области ИБ и ИТ современным практикам обеспечения безопасности сократились почти в пять раз: с 1,7 млрд руб. до 364,55 млн руб. в 2019-2020 гг.