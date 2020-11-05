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WhapApp последним реализовал главную особенность «секретных» мессенджеров

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, Текст: Эльяс Касми

В WhapApp появилась функция автоудаления сообщений спустя семь дней с момента отправки. Эту идею разработчики подсмотрели у мессенджера Shapchat, продвигающего ее с 2011 г. До этого аналогичную «фишку» получили пользователи Telegram, Instagram и Facebook Messenger.

Сообщения «с таймером»

Компания Facebook интегрировала в мессенжер WhapApp функцию автоматического удаления сообщений через некоторое время после их отправки. Она может использоваться как в личной переписке, где ее активируют сами пользователи, так и в групповых чатах, но в них ее активация доступна только администраторам. Апдейт, добавляющий в мессенджер данную возможность, появится в течение ноября 2020 г. на всех поддерживаемых платформах.

Включаются удаляемые сообщения в настройках чата, но ни пользователи, ни администраторы групповых чатов не вправе выбирать время, по прошествии которого посты будут удаляться. Оно фиксировано и составляет ровно семь дней с момента отправки. При этом, когда девелоперы начали тестировать данное нововведение (еще в октябре 2019 г.), они позволяли бета-тестерам самим устанавливать «время жизни» сообщений – можно было установить пять секунд или 60 минут.

Разработчики WhatsApp объяснили свой выбор временного интервала тем, что неделя – это, по их мнению, достаточный срок для того, чтобы пользователь смог прочитать сообщение и взять из него нужную информацию. Но, если он все же не успеет сделать это, ему придется просить автора сообщения отправить его повторно – по данным TechCrunch, функция автоматического удаления распространяется даже на сообщения, которые еще не были прочитаны.

Запрет на удаление

Существует ряд способов по предотвращению удаления «секретных» сообщений, и многие из них доступны без привлечения других пользователей. Так, можно скопировать текст сообщения в приложение для заметок или сделать скриншот, равно как через файловый менеджер компьютера или смартфона заранее сделать копию всех медиафайлов, прикрепленных к подлежащих удалению сообщениям.

wapp601.jpg

Меню включения нововведения в WhatsApp

Вместе с этим можно переслать такое сообщение в другой чат, где функция автоматического удаления сообщений отключена, и в этом случае оно будет храниться в нем столько, сколько потребуется. Также исчезающее сообщение можно сохранить и в том чате, где оно появилось изначально – достаточно просто ответить на него, и таймер удаления отключится.

Кроме того, не будут подлежать удалению сообщения, отправленные до активации новой функции. Не исключено, что в новых версиях WhatsApp разработчики закроют перечисленные лазейки или добавят новые, но пока все работает именно так.

Кто у кого скопировал

Автоматическое удаление сообщений – далеко не оригинальная функция WhatsApp. Даже сама идея принадлежит вовсе не его разработчикам – изначально такие сообщения были основной отличительной чертой мессенджера Snapchat, существующего с 2011 г.

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Самоуничтожающиеся сообщения в WhatsApp можно сделать вечными

Таким образом, Facebook, владеющая WhatsApp с февраля 2014 г., встроила в него функцию девятилетней давности. Более того, она сделала это чуть ли не позже всех, притом даже позже самой себя.

Сперва Facebook «протестировала» исчезающие сообщения на пользователях фирменного мессенджера Facebook Messenger – в нем эта «фишка» существует с марта 2017 г. Позже она добавила ее и в Instagram – популярный фотосервис, принадлежащий ей с 2012 г. и переросший в полноценную соцсеть с собственным мессенджером Direct.

Аналогичная возможность есть и в мессенджере Signal, считающемся одним из самых защищенных в мире. Но раньше всех идею исчезающих сообщений перенял мессенджер создателя «Вконтакте» Павла Дурова – Telegram. Они появились в нем еще в октябре 2013 г., и здесь пользователи могут самостоятельно устанавливать таймер самоуничтожения – от двух секунд до семи дней.



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