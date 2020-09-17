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Спецпроекты

ВТБ планирует к концу 2022 года нарастить долю in-house разработки до 80%

ИТ в банках

ВТБ планирует развивать in-house разработку. Сегодня доля внутренних ИТ-специалистов в цифровых проектах ВТБ составляет менее 50%. Однако уже к 2022 г. она увеличится почти до 80%. 

От аутсорсинга к инсорсингу

К концу 2022 года доля внутренних ИТ-специалистов в цифровых проектах ВТБ будет составлять 70-80%. Сегодня этот показатель не превышает 50%. Таким образом, ВТБ планирует практически полностью отказаться от приобретения услуг по разработке программного обеспечения в пользу собственной разработки.

«Внутренние ИТ-ресурсы банка на всех направлениях работы на любом проекте составляют сейчас менее 50%, а к концу 2022 года этот показатель увеличится до 70-80%, — заявил в интервью РБК заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик. — Остальное — это ресурсы, которые нам поставляют вендоры. При этом мы сейчас не покупаем объем работ, а нанимаем людей, которые с их опытом и с ответственностью вендора в нашей среде и под нашим управлением создают продукт. Они дают специалистов в состав наших команд и гарантируют, что эти люди — качественные разработчики с точки зрения скиллов и выработки. Этими командами мы и управляем».

Внутренние ИТ-ресурсы банка на всех направлениях работы на любом проекте составляют сейчас менее 50%, а к концу 2022 года этот показатель увеличится до 70-80%

Внутренние ИТ-ресурсы банка на всех направлениях работы на любом проекте составляют сейчас менее 50%, а к концу 2022 года этот показатель увеличится до 70-80%

По словам Вадима Кулика, банку удалось за год изменить рынок. «Раньше он работал, предлагая разработку только под ключ. Еще осенью прошлого года никто не соглашался на такое взаимодействие. Это радикальное изменение в принципе на российском ИТ-рынке: оно встречалось точечно, а сейчас у нас по такой модели работает уже тысяча человек», — говорит он.

Цифровые проекты

ВТБ с 2019 г. реализует стратегию цифровой трансформации. В рамках работы запущены несколько магистральных проектов, создающих фундамент для достижения цели стратегии — предоставления 100% финансовых услуг онлайн. В том числе, банк переходит на микросервисную ИТ-архитектуру, строит омниканальную платформу на основе открытых программных интерфейсов (API), создает и развивает технологическую artificial intelligence-платформу, которая объединяет возможности применения инновационных методов моделирования и машинного обучения на основе всего массива внутренних и внешних данных.

В рамках цифровой трансформации ядром нового производственного процесса являются сформированные из 1100 команд разработки стримы. В них входят представители бизнеса, функциональных линий, ИТ и вендоров-партнеров. Каждая команда владеет своим продуктом или сервисом с фиксированными API и занимается разработкой своего участка кода. Деятельность каждого человека связана с результатом проекта, результат проекта — с программой, программы — со стратегией.

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