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Взломан крупнейший хостинг-провайдер «темного интернета». Безвозвратно уничтожены 7600 сайтов

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Безопасность Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены
, Текст: Дмитрий Степанов
Крупнейший хостинг в «подпольном интернете» закрылся после второго взлома за полтора года, в результате которого были уничтожены все 7,6 тыс. сайтов, размещенных на платформе. Владелец сервиса не делал бэкапов, поэтому восстановить данные невозможно.

Daniel's Hosting пал жертвой хакерской атаки

Крупнейший бесплатный хостинг-провайдер сервисов дарквеба («темного интернета») Daniel’s Hosting во второй раз за последние 16 месяцев подвергся хакерской атаке, пишет ZDNet. В результате 7,6 тыс. сайтов, размещенных на площадке, перестали функционировать, а сам сервис прекратил свою работу.

По словам владельца хостинга, программиста из Германии Даниэля Винцена (Daniel Winzen), взлом произошел в ночь на 10 марта 2020 г. В ходе атаки хакеры получили доступ к его серверу и удалили все связанные с хостингом базы данных. Кроме того, они уничтожили учетную запись самого Винцена и создали новую для будущих операций. Разработчик обнаружил взлом лишь на следующее утро. На тот момент большая часть данных уже была утрачена, причем безвозвратно, так как сервис не хранил их резервных копий.

В своем письме в адрес ZDNet Винцен рассказал, что ему еще предстоит выяснить, каким именно образом хакерам удалось вторгнуться в систему. Однако, поскольку сервис для него скорее хобби, нежели работа, программист пока не уделил проблеме достаточного внимания.

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Крупнейший хостинг в «подпольном интернете» закрылся после второго взлома за полтора года

«В настоящий момент я очень занят своей обычной жизнью и другими проектами, поэтому решил не тратить много времени на расследование инцидента», – пояснил Винцен.

Он также подчеркнул, что учетные записи пользователей хостинга остались нетронутыми, но, тем не менее, посоветал клиентам платформы отнестись к инциденту как к утечке данных и сменить пароли на других ресурсах, если они совпадают с потенциально оказавшимися в руках хакеров.

Хостинг в обозримом будущем не заработает

По словам разработчика, хостинг вряд ли вновь заработает в обозримом будущем.

«Этим проектом я занимаюсь в свободное от основной работы время, которого едва хватает на "зачистку" сервера от мошеннического и незаконного контента, – объяснил Винцен свое нежелание продолжать развивать проект. – На удаление аккаунтов я трачу в 10 раз больше времени, чем на разработку».

Программист планирует когда-нибудь перезапустить сервис с новыми функциями и улучшениями, однако конкретных сроков не называет, отмечая лишь, что «это может занять месяцы».

Пока же Винцен рекомендует экс-клиентам обратить свой взор на аналоги DH, такие как Freedom Hosting Reloaded, Ablative Hosting, Onehost и IBHost.

Повторный взлом

Это уже вторая успешная атака на Daniel’s Hosting. Предыдущая состоялась в ноябре 2018 г. Злоумышленники действовали в схожей манере, получив доступ к серверу и удалив все сайты. Тогда жертвой взлома стали более 6,5 тыс. дарквеб-ресурсов, размещенных на площадке.

Daniel’s Hosting стал крупнейшей хостинговой платформой для сервисов дарквеба после завершения кампании хакерской группировки Anonymous против другого популярного хостера – Freedom Hosting II. Anonymous объяснила свои действия тем, что платформа якобы позволяла размещать информацию, имеющую отношение к жестокому обращению с детьми.

Хостингу Винцена удавалось избегать подобных обвинений благодаря агрессивной политике модерации контента.

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