«Платформа ОФД» расширила функциональность сервиса «Контроль нарушений». Теперь предпринимателям доступны 13 индикаторов риска ФНС, дополнительные проверки кассовых операций и контроль нарушений при продаже маркированных товаров на основе данных системы «Честный знак». Об этом CNews сообщил представитель «Платформы ОФД».

Обновлённый сервис помогает бизнесу своевременно обнаруживать потенциальные проблемы, разбираться в их причинах и контролировать устранение. Базовые проверки остаются бесплатными, а расширенные возможности доступны по подписке.

Каждый день предприниматели формируют сотни и тысячи кассовых чеков. При этом далеко не все ошибки очевидны: касса продолжает работать, чеки формируются и передаются оператору фискальных данных, но отдельные операции могут содержать нарушения или признаки потенциальных рисков.

Например, в чеках могут отсутствовать обязательные реквизиты, указываться некорректные даты или возникать другие отклонения. При продаже маркированных товаров добавляются требования к проверке кодов маркировки и передаче сведений в систему «Честный знак».

Особенно сложно отслеживать такие ситуации компаниям с несколькими торговыми точками. Проверять каждый чек вручную практически невозможно, а некоторые проблемы могут повторяться длительное время.

Для решения этих задач «Платформа ОФД» развивает сервис «Контроль нарушений», который объединяет инструменты контроля кассовых операций и маркировки в одном интерфейсе.

Расширенный модуль «Контроль ФНС» позволяет отслеживать 13 индикаторов риска, а также дополнительные ошибки и отклонения в фискальных документах.

Среди доступных проверок: «Чеки из будущего» — выявление фискальных документов с некорректной датой; «Анонимный кассир» — обнаружение проблем со сведениями о кассире в чеках; индикаторы риска ФНС — отслеживание показателей кассовой деятельности, которые могут свидетельствовать о потенциальных нарушениях; проверка ошибок в чеках — выявление некорректных или отсутствующих обязательных реквизитов.

Сервис позволяет перейти от общего показателя к детализации по конкретным кассам и фискальным документам, изучить обнаруженную проблему и получить рекомендации по дальнейшим действиям.

Например, если кассовое программное обеспечение настроено некорректно, одна и та же ошибка может возникать в большом количестве чеков. «Контроль нарушений» помогает обнаружить такие ситуации и определить, где требуется дополнительная проверка.

Это особенно актуально для компаний с несколькими кассами или торговыми точками, где ручной контроль большого количества операций требует значительных усилий.

Для предпринимателей, работающих с маркированными товарами, доступно отдельное направление — «Контроль маркировки».

Интеграция с ЦРПТ позволяет сопоставлять информацию о проверке кода на кассе, результатах проверки в чеке и сведениях из системы «Честный знак».

Сервис помогает выявлять отклонения, связанные с: проверкой кодов маркировки на кассе; сроками годности товаров; ценами; статусами кодов; повторной продажей одного и того же кода.

Пользователь может перейти от общего сигнала к конкретной операции, чеку или коду маркировки, изучить детали и разобраться в причинах отклонения.

Для получения расширенных данных из ЦРПТ необходимо оформить машиночитаемую доверенность (МЧД) на «Эвотор ОФД». Заявление на её оформление доступно непосредственно в сервисе. После подписания доверенности данные передаются через API. Без МЧД доступна первичная проверка кодов маркировки на кассе.

«Контроль нарушений» помогает не только увидеть наличие ошибок, но и разобраться, какие действия могут потребоваться для их устранения.

Работа с информацией строится в несколько этапов: сводный статус. В личном кабинете отображается общая картина по выявленным отклонениям. Цветовая индикация помогает определить, какие ситуации требуют внимания; детализация. Пользователь может перейти к конкретному показателю и увидеть связанные с ним кассы, чеки или коды маркировки; объяснение причины. В карточке нарушения приводится описание проблемы и информация о том, на что необходимо обратить внимание; рекомендации. Сервис предлагает последовательность действий для проверки и устранения причины ошибки.

Такой подход позволяет выстроить последовательную работу с отклонениями: обнаружить проблему, изучить её причины, принять необходимые меры и отслеживать результат.

При этом сервис не исправляет документы и настройки автоматически. Необходимые действия выполняют сотрудники компании или специалисты, которые обслуживают её кассовую инфраструктуру.

В обновлённом сервисе функциональность разделена на бесплатные базовые проверки и расширенные возможности по подписке.

В бесплатную версию входят первичные статусы ошибок регистрации ККТ и форматно-логический контроль кодов маркировки в чеках на кассе.

Платная подписка открывает доступ к расширенным инструментам: «Контроль нарушений ФНС» — 13 индикаторов риска и дополнительные проверки кассовых операций; «Контроль нарушений Маркировка» — расширенные возможности работы с данными ЦРПТ и выявления отклонений при реализации маркированных товаров.

Предприниматели могут подключить одно направление или выбрать комплексную подписку, объединяющую оба модуля.

Одна лицензия оформляется на один ИНН, количество касс не ограничено. Это позволяет контролировать работу нескольких торговых точек без необходимости приобретать отдельную подписку для каждой ККТ.

«Наша задача — помочь предпринимателям своевременно замечать потенциальные проблемы в кассовых операциях и при продаже маркированных товаров. Когда у бизнеса несколько торговых точек и ежедневно формируются тысячи чеков, контролировать всё вручную сложно. Поэтому мы развиваем инструменты, которые позволяют обнаружить отклонение, разобраться в его причинах и найти конкретные операции, требующие внимания. При этом предприниматель сам выбирает, какие направления контроля нужны его бизнесу», — отметила Оксана Спиркина, руководитель направления ОФД «Платформы ОФД».