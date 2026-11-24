Построить первый подземный ЦОД планирует омская инвестиционно-строительная компания «МеГа Пласт». Дата-центр будет обогревать попутным теплом возвышающийся над ним 160-метровый бизнес-центр. Инвестиции составят 15,5 млрд рублей. Прединвестиционный проект уже готов.



Проект готов

Инвестиционно-строительная компания ООО «МеГа Пласт» из Омска завершила ключевой этап прединвестиционного проектирования «G-System», подземного защищенного центра обработки данных (ЦОД), сообщили представители компании CNews.

Емкостью ЦОД составит 4,2 тыс. высокоплотных ИИ-стоек. В единый замкнутый энергетический и экологический контур с ним будет объединен наземный БЦ «Принц» высотой 160 м. Общий объем инвестиций в сибирский узел генеральный директор «МеГа Пласт» Евгений Неупокоев оценивает в 15,58 млрд руб.

На данный момент завершается юридическое оформление проекта через регистрацию независимых акционерных обществ АО ЦОД «Джи-Систем» и АО БЦ «Принц» и «формируется пул якорных стратегических бенефициаров в Совет директоров», по словам представителей «МеГа Пласт».

Сгенерировано ИИ Первый подземный ЦОД планируют построить в Сибири, а потом тиражировать проект по всей стране

Это флагманский проект станет пилотным. Компания рассчитывает на его дальнейшее тиражирование в городах-миллионниках России.

Рекордный срок окупаемости

Дата-центр разместят в подземной монолитной цитадели глубокого заложения, что должно обеспечить защиту от любых внешних техногенных и климатических воздействий.

Проект предполагает работу в замкнутом цикле без прямого сжигания ископаемого топлива (стандарт Zero Emission). Попутным теплом серверов (100 МВт рекуперации) будут круглый год обогреваться гостиницы, деловой и образовательный центры в БЦ «Принц» и вода в его аквапарке.

Таким образом планируется снизить операционные затраты на 70%. Расчетный срок окупаемости кластера составил 5,5 лет. В «МеГа Пласт» его назвали рекордным.

Подземная защита ЦОД

«Ростелеком» тоже занялся созданием заглубленных («подземных») центров обработки данных с повышенной защитой от внешних угроз и ведет на эту тему переговоры с «Норникелем», как писал CNews в начале ноября 2026 г.

В компании считают необходимым создать в России резервные ЦОДы «судного дня», способные восстанавливать работу цифровых сервисов при повреждении основных площадок в связи с изменением моделей угроз.

В октября БПЛА атаковали сразу три дата-центра «Яндекса» (в Рязанской области мощностью около 12 МВт, в Калуге мощностью и во Владимирской области, мощностью 12 МВ, 63 МВт и 40 МВт соответственно). Тогда же атакам подверглись строящийся ЦОД Сбербанка в Балакове (Саратовская область) и ЦОД VK, расположенный в Ленинградской области.