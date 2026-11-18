ГК «Ленстройтрест» запустила мультибот для покупателей и жителей своих проектов. Новый сервис доступен одновременно в мессенджерах Telegram и «Макс» и позволяет круглосуточно получать информацию о передаче квартир, гарантийном обслуживании и дополнительных услугах компании. Благодаря автоматизации первичных консультаций пользователи могут самостоятельно находить ответы на распространенные вопросы без обращения в контактный центр. Об этом CNews сообщили представители ГК «Ленстройтрест».

Одно из основных направлений работы нового сервиса — сопровождение покупателей на этапе получения ключей. В боте собрана информация о вводе жилых домов в эксплуатацию и передаче квартир, представлены квартирограммы, перечни необходимых документов, а также инструкции по эксплуатации квартир и инженерного оборудования. Это позволяет заранее подготовиться к приемке и получить необходимые сведения в одном цифровом канале.

Отдельный раздел посвящен гарантийному обслуживанию. Пользователям доступна информация о гарантийных сроках, рекомендации по устранению типовых неисправностей и алгоритмы действий в различных ситуациях. Бот помогает определить, какие вопросы можно решить самостоятельно, а в каких случаях необходимо обратиться в гарантийный отдел.

Через новый сервис покупатели также могут перейти к цифровым платформам «Домиленд» и «Дом Онлайн», используемым для взаимодействия с сервисами жилых комплексов. Кроме того, в мультиботе представлен отдельный раздел о «ЖИВИ Клубах» — общественных пространствах «Ленстройтреста», где жители могут участвовать в творческих мастер-классах, спортивных занятиях и соседских мероприятиях. В разделе собрана информация о возможностях клубов, их социальных сетях и мобильном приложении.

Запуск мультибота стал частью последовательного развития клиентских сервисов ГК «Ленстройтрест». Компания расширяет возможности дистанционного взаимодействия с покупателями и жителями, чтобы сделать получение информации более удобным на разных этапах.

«Для нас важно, чтобы клиент мог быстро получить необходимую информацию не только до покупки квартиры, но и после передачи ключей. Значительная часть обращений связана с типовыми вопросами: какие документы понадобятся при приемке, как пользоваться инженерными системами, куда обратиться в рамках гарантии. Теперь ответы на них собраны в одном сервисе, доступном круглосуточно. При этом бот не заменяет специалистов компании, а помогает разгрузить их от повторяющихся запросов и уделять больше внимания вопросам, которые требуют индивидуального решения», — отметил Денис Заседателев, генеральный директор ГК «Ленстройтрест».

Компания планирует продолжать развитие сервиса, расширяя его функциональные возможности с учетом наиболее востребованных запросов покупателей и жителей.