VK Tech представил новые функции VK Business Analytics на основе искусственного интеллекта

VK Tech обновил VK Business Analytics — решение для комплексной аналитики и оптимизации бизнес-процессов. Возможности на основе искусственного интеллекта упрощают поиск причин проблем через мультипроцессный граф, разметку рабочих операций в модуле Task Mining и подготовку технических заданий для автоматизации с помощью контекстной модели. Об этом CNews сообщили представители VK.

Мультипроцессный граф — схема, которая демонстрирует, как процессы компании связаны между собой. В модуле Process Mining она собирает их в единую модель на основе данных из корпоративных систем. Граф помогает аналитикам найти, где на самом деле возникла проблема, даже если заметили ее в другом процессе. Например, если компания не укладывается в сроки выполнения заказов, граф показывает, на каком этапе возник сбой — при обработке заявки, согласовании документов или исполнении заказа. Таким образом, появляется целостное представление о том, как данные передаются между процессами и как изменения в одном процессе влияют на другие.

В модуле Task Mining, который анализирует действия на рабочих компьютерах без привязки к конкретным сотрудникам, появилась ИИ-разметка операций. Раньше аналитик вручную разбирал записи действий и называл их. Теперь это делает ИИ: алгоритм находит повторяющиеся цепочки, а языковая модель определяет, что это за операция, и дает ей понятное название с учетом специфики компании. В результате инструмент выдает точное представление о работе подразделений, ранжированный список того, что можно оптимизировать, и технические задания для автоматизации и роботизации.

ИИ-ассистент работает на основе контекстной модели, которую формируют данные Process Mining и Task Mining. Модель отражает, как процессы выполняются на самом деле, включая обходные шаги, которых нет в регламентах, и обновляется вместе с данными. Благодаря этому ассистент учитывает реальную логику процессов. Аналитик задает вопрос своими словами, а ассистент отвечает с опорой на данные: текстом, графиком, картой процесса или дашбордом. Это позволяет аналитикам быстрее проверять гипотезы и принимать решения по улучшению процессов.

«Процессная аналитика всегда требовала большого объема ручной работы: нужно было подготовить данные, разметить операции и свести их в единую картину. Мы передали эти задачи ИИ, чтобы аналитики могли сосредоточиться на выводах и работе с бизнесом. Так агентизация перестает быть разовым проектом и становится управляемой программой трансформации», — сказал бизнес-лидер направления Бизнес-приложений VK Tech Андрей Черненко.