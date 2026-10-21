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VK Business ВК Бизнес

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


21.10.2026 VK Tech представил новые функции VK Business Analytics на основе искусственного интеллекта 1
14.09.2026 VK Tech представила модуль «Аналитика» на платформе VK HR Tek 1
04.06.2026 «Аэрофлот» и VK договорились о стратегическом сотрудничестве 1
09.06.2021 «Бизнес Вконтакте» запустил новую единую платформу для предпринимателей 1
15.09.2020 «Вконтакте» запустила контекстный таргетинг 1
10.07.2020 Mail.ru Group создаст направление продвижения комплексных услуг цифровой трансформации 1
09.01.2019 «Вконтакте» и банк «Открытие» окажут поддержку молодым предпринимателям 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

VK Business и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5103 2
KPMG 279 1
VK Работа - Worki - Iconjob - Айконджоб 36 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3397 1
VK - Mail.ru Group 3624 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 522 1
VK Tech - ВК Тех - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 585 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 504 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 268 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Ситимобил - Citimobil - Такси ВКонтакте - ТаксовичкоФ - Служба такси - ГрузовичкоФ 175 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11989 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24195 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27114 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2950 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9671 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24876 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5452 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2152 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8801 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7995 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18448 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6740 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36939 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 109 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 190 1
VK - Mail.Ru myTarget - Таргет@Mail.ru - myTarget App Marketplace 167 1
VK Live 10 1
VK Predict - Геоаналитика - Mail.ru Predictive Analytic Solutions - ГеоКурсор - Телеком Радар 42 1
VK WorkSpace - Mail.ru для Бизнеса 261 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1773 1
Исагулова Элина 35 1
Добродеев Борис 98 1
Черкасова Надия 23 1
Якунина Наталия 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 169047 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34422 2
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 503 1
Список системообразующих предприятий РФ 328 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54271 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9292 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Самокат - колёсное транспортное средство 553 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1722 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3563 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2376 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12466 1
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
VK - Skillbox - Скилбокс 151 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1480703, в очереди разбора - 724447.
Создано именных указателей - 202990.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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