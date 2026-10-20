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На базе сервиса «Про Дома» запущен новый отчёт по аналитике ИЖС

ДОМ.РФ в рамках развития сервиса аналитики рынка жилищного строительства «Про Дома» запускает новый интерактивный дашборд «Аналитика рынка ИЖС». Сервис разработан ИТ-компанией «ДОМ.РФ Технологии». Это первый в стране аналитический инструмент, посвящённый рынку индивидуального жилищного строительства. Дашборд объединяет в едином интерфейсе ключевые показатели сегмента, предлагая пользователям расширенные возможности для профессионального анализа рынка.

«Сегмент ИЖС сегодня развивается стремительно: переход на счета эскроу и рост числа профессиональных подрядчиков задают новые правила работы. В этих условиях аналитическая витрина данных с актуальной информацией — уже не просто полезный инструмент, а необходимость. Такие цифровые решения помогают устранить информационный разрыв: профессионалы получают опору в виде реальных цифр и объективных фактов, на базе которых можно выстраивать собственную стратегию в бизнесе. Систематизация и постоянное обновление данных становятся каркасом доверия к рынку ИЖС, а значит — залогом его дальнейшего устойчивого развития», — отметил первый заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Отчёт «Аналитика рынка ИЖС» предоставляет профессиональным участникам отрасли расширенные возможности для углублённого анализа проектов, спроса и цен. Подрядным организациям дашборд поможет выбирать регионы с растущим спросом, обосновывать стоимость строительства дома для заказчика и планировать загрузку на основе рыночных данных. Застройщикам коттеджных посёлков — оценивать перспективы новых проектов и выстраивать ценовую политику с учётом ситуации в регионе. Банкам — анализировать рынок при кредитовании индивидуального жилищного строительства и оценивать стоимость объектов. Консалтинговым компаниям и производителям строительных материалов — отслеживать спрос и ценовые тренды в региональном разрезе.

«Рынок ИЖС меняется и становится всё более технологичным. Вместе с тем, растёт роль данных в планировании работы бизнеса. Участникам рынка требуются надёжные и сопоставимые наборы сведений для оценки спроса, планирования проектов и ценообразования. Сейчас с помощью цифровых инструментов ДОМ.РФ участники рынка ИЖС получают единый источник актуальной аналитики, который позволяет точнее планировать проекты и оценивать спрос с учётом отраслевой и региональной специфики», — подчеркнул управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Новый инструмент уже доступен на базе сервиса «Про Дома» и готов к использованию в ежедневной профессиональной деятельности.

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