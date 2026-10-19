MANGO OFFICE и OkoCRM представили совместную интеграцию
Звонки теперь доступны прямо в карточке клиента или сделки.
Менеджер по продажам проводит десятки звонков в день. После разговора нужно создать новый контакт или сделку в базе, зафиксировать результаты, поставить задачи. Каждое ручное действие отнимает время и повышает риск потерять клиента.
MANGO OFFICE запустила интеграцию телефонии с OkoCRM. Теперь сотрудники могут совершать и принимать звонки из CRM, а история коммуникаций автоматически сохраняется в карточке клиента или сделки.
Как работает интеграция
Менеджер открывает карточку клиента или сделки и нажимает на значок телефонной трубки. Вызов проходит через Виртуальную АТС MANGO OFFICE, а информация о нем автоматически сохраняется в CRM.
При входящем звонке система определяет номер клиента. Если он уже есть в базе, вызов можно направить ответственному менеджеру. Если номер новый, OkoCRM создает контакт и при необходимости – сделку.
Пропущенные вызовы также фиксируются в CRM. Для них можно настроить автоматическую постановку задачи, чтобы сотрудник не забыл связаться с клиентом.
Интеграция также использует ИИ для расшифровки звонков и подготовки краткого резюме. Это помогает отделу контроля качества экономить до 8 часов в неделю на прослушивании записей.
Что получает бизнес
Интеграция помогает объединить телефонные коммуникации с другими данными о клиенте и сократить объем рутинных задач.
По оценке вендоров, она позволяет:
- до 30% сократить время менеджеров на рутинные операции со звонками
- до 20% уменьшить количество необработанных обращений за счёт автоматизации маршрутизации
- до 15% повысить эффективность обработки входящих обращений
Интеграция уже доступна пользователям OkoCRM. Подключить ее можно в разделе OkoStore → Телефония → MANGO OFFICE.